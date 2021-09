Rimini ha una nuova centenaria, auguri a Elia Bergantini

imini festeggia una nuova centenaria, Elia Bergantini, vedova Angelini. Originaria di Pennabilli, dove nasce nel 1921, Elia si trasferisce da giovane a Rimini. Passa i primi anni in via Garibaldi, per poi diventare una delle prime residenti dell’allora nascente “Ina Casa”, in via Benassi. Una vita passata tra Rimini e la Valmarecchia dove, ancora fino a pochi anni fa, Elia si recava a bordo del suo motorino per passare qualche giorno insieme ai vecchi amici di Pennabilli, o per un pic-nic “fuori porta”. In seguito a qualche problema di salute, Elia si è ora trasferita all’Istituto Maccolini dove, da appassionata di arte, si fa accompagnare a visitare i monumenti, le chiese e le piazze del centro storico di Rimini. Il Comune di Rimini ha voluto festeggiare la sua nuova centenaria con un messaggio di auguri e una medaglia commemorativa consegnata ad Elia da uno dei sui cugini, Elios Angelini.