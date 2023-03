Rimini, il Consiglio comunale affida i nidi Aquilotto, Cerchio Magico e Bruco Verde alla "Valloni"

Con 18 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri sera, ha approvato l’affidamento all’Asp Valloni, per cinque anni, dei nidi “Aquilotto”, “Cerchio Magico” e “Bruco Verde”. Una scelta che permette di confermare la permanenza nell’ambito della titolarità pubblica della gestione dei tre nidi, per un totale di 120 posti, attraverso la stipula di una nuova convenzione fra Comune di Rimini e ASP Valloni Marecchia per la regolazione del modello gestionale, avente durata dall’anno scolastico 2023/24, fino al 2027/28, con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni. Un rapporto di cooperazione in grado di garantire un livello qualitativo elevato dei servizi per la prima infanzia che ha diversi obiettivi. In particolare favorendo la qualità didattica, salvaguardando il personale educativo, valorizzando sinergie di cooperazione interorganica col Coordinamento Pedagogico Comunale e con altre attività amministrative dell’Ente.

Gli esiti delle votazioni degli ordini del giorno approvati nel corso della seduta del Consiglio Comunale di ieri hanno riguardato anche il progetto definitivo denominato “Allargamento del tratto terminale di Via Lotti in corrispondenza del campo sportivo di Viserbella”. Anch’esso approvato con 19 voti favorevoli, 1 contrari e 7 astenuti. Un progetto importante per questa zona, finalizzato all’ampliamento della carreggiata stradale di Via Lotti, nel tratto di restringimento in direzione mare per una lunghezza complessiva di circa 220 metri. Come noto l’ampliamento della strada, deliberato con un progetto di fattibilità tecnica ed economica dalla Giunta comunale, si estenderà fino ai campi sportivi comunali di Viserbella, al fine di agevolarne la fruibilità e dare continuità strutturale e dimensionale al tratto di strada già esistente. In particolare l’intervento, oltre all'allargamento della carreggiata di Via Lotti - per una larghezza pari a 6,50 mt - si concentrerà nella realizzazione di un percorso pedonale in terra battuta e ghiaia e nell’installazione di nuovi pali di pubblica illuminazione. Lo scopo principale è quello di mettere in sicurezza quel tratto di strada, che attualmente presenta una larghezza non idonea per i due sensi di marcia e garantire un accesso in sicurezza sia all'impianto sportivo che alle abitazioni esistenti.

Nella seduta di ieri infine il Consiglio comunale ha approvato anche - con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti - la proposta di “proroga servitù attiva gratuita temporanea, per percorso ciclo pedonale di collegamento tra via Pomposa e via dello Scoiattolo”.