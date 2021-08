Motociclista finisce sotto un'Ape car: centauro trasportato d'urgenza al Bufalini: le foto

Incidente martedì in tarda mattina, poco dopo le 12.30, in viale Catania, a Rivazzurra. Coinvolti nell'impatto un’Ape Car e una moto Honda con il centauro che ha avuto la peggio ed è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Le dinamiche dell'incidente sono in fase di ricostruzione da parte della Polizia locale, che ha lavorato anche per gestire il traffico, ma dai primi elementi sembra che l'incidente sia avvenuto per una mancata precedenza. L'ape si è immessa da via Matera in via Catania. C'è poi stato lo schianto tra i due mezzi, con la moto finita sotto le ruote dell’Ape rimanendo schiacciata. Contuso ma non grave il conducente dell’Ape.