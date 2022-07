Rimini incorona Miky-Boo campione italiano del Red Bull Bull Dance Your Style

Sabato la Ruota Panoramica di Rimini si è tinta di rosso e blu, i colori del Red Bull Dance Your Style, l’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo che ha acceso la notte estiva di una delle città più belle dell’Emilia-Romagna. Il pubblico – unico giudice assoluto della competizione – è stato chiamato a votare segnalando la propria preferenza tramite il cartoncino rosso o blu, colore assegnato di volta in volta a ciascun dei 16 straordinari e talentuosi ballerini che si sono sfidati in battle uno contro uno a eliminazione diretta.

L’atmosfera si è subito scaldata, nonostante la fresca brezza marina, arrivando quasi incandescente alla finale che ha visto scontrarsi sulla pista da ballo la ballerina Deborah Pini, aka D-Nasty e Michael Rossi, aka Miky-Boo. Miky-Boo, ballerino di popping, è stato incoronato campione italiano del Red Bull Bull Dance Your Style, lasciando il pubblico a bocca aperta grazie alla sua capacità di fondere spettacolarità, fluidità di movimento e adattamento alle diverse tracce musicali selezionate a sorpresa durante la serata da Dj Ake.

“È stata un’esperienza davvero unica! I ballerini, il pubblico e la serata sono stati fantastici. Le sfide, di livello altissimo, ci hanno permesso di assistere a uno spettacolo unico di danza. Non ho parole, sono felicissimo e devo ancora realizzare che ho vinto e andrò a dicembre alla World Final a Johannesburg”, commenta il vincitore.

La giuria popolare è stata subito conquistata e trascinata dalla vivacità, dalla tecnica e dall’entusiasmo dei perfomer, invadendo in due occasioni il campo di gara travolta all’energia esplosiva e contagiante dei diversi stili di danza che si sono susseguiti durante la serata. Red Bull Dance Your Style è una competizione di danza unica, che vede alternarsi sul floor l'Hip Hop e l’House, il Locking e il Popping, il Waacking e il Vogueing.

Padroni di casa sono stati Philgood (Filippo Trombetti), B-Boy della crew Bandits di Milano con esperienza ventennale nell'ambiente della Street Dance, e Valentina Vernia, talentuosa e nota ballerina di Hip Hop, molto seguita sui Social. Red Bull Dance Your Style è una celebrazione della danza come libera espressione di sé: ritmo, interpretazione, personalità e creatività sono gli ingredienti principali di questo evento esclusivo e originale.

Il prossimo appuntamento è a Johannesburg il 10 dicembre per la World Final del Red Bull Dance Your Style.