I bambini della scuola San Salvatore piantano un albero per la pace

La scuola primaria di San Salvatore, a Miramare di Rimini, in collaborazione con il gruppo di volontari Ci.Vi.Vo di Casalecchio e San Salvatore e della guardia forestale ha piantumato l’albero della Pace nel giardino del plesso scolastico. Presente all’iniziativa anche la consigliera regionale Nadia Rossi, insieme agli Assessori del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad e Mattia Morolli.

Una piantumazione dal grande valore simbolico accompagnata da una cerimonia in cui i bambini della scuola primaria si sono esibiti in recite, letture di poesie e canti. Sono stati proprio loro a fare da ciceroni nel suggestivo percorso didattico costruito intono alla scuola che hanno potuto ammirare anche l’assessore ai Servizi Educativi, Mattia Morolli, l’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad e la consigliera regionale Nadia Rossi, presenti all’evento insieme a tanti genitori e conoscenti. Un momento significativo dal punto di vista educativo, legato alla natura e alla storia da non dimenticare, che i bambini hanno saputo costruire e presentare in maniera impeccabile, con l’aiuto delle loro insegnanti.

“Quelli messi a dimora nei mesi sono alberi e siepi che non hanno solo lo scopo di rendere più bella e accogliente la scuola di tanti bimbi, ma di trasmettere il valore della pace e del rispetto della vita. Quella umana e quella dell’ambiente che ci ospita.” Simbolica la piantumazione dell’albero della Pace di Hiroshima, che le classi ed il corpo docente hanno reso ancora più bella con i lavori colorati e significativi con cui hanno abbellito il giardino e lo spettacolo musicale che hanno preparato per la celebrazione.

“Quest’anno la scuola, che da anni si prodiga in iniziative di stampo educativo e ambientale, ha dedicato la giornata alla memoria dei fatti di Hiroshima e al loro impatto sulla storia.” - continua la Consigliera. “Legare la nascita e la crescita di una nuova vita al ricordo di uno degli episodi più sconvolgenti del nostro passato penso sia un gesto dall’alto valore umano, capace di lasciare una forte impronta sui bambini e le loro famiglie e su tutta la comunità scolastica. Pace e memoria si legano a un messaggio di fiducia per il futuro e rispetto dell’ambiente e degli altri. Ringrazio di cuore tutti coloro che con passione hanno reso possibile questa giornata”.