Rimini fra i luoghi da non perdere secondo la nuova guida turistica cinese dedicata all’Italia

Rimini fra i luoghi da non perdere in Italia secondo la nuova guida turistica cinese "Italy, the place to be". Parola di Sun Qishan, meglio conosciuta come Susan Sun, scrittrice e autrice di una guida pratica e dettagliata sull'Italia, sua terza guida turistica dedicata al nostro paese, dopo “Changyou Yidali”, e dopo una guida interamente dedicata a Milano.

Da Cervinia a Cortina, da Portofino a Rimini, da Firenze a Venezia, Roma fino a Matera, sono una quarantina le città suggerite ai turisti cinesi, assolutamente da non perdere, in questa guida appena lanciata nel mercato cinese e grazie alla quale sarà più semplice per i turisti cinesi viaggiare nel bel Paese.

In otto pagine si racconta la Rimini città natale di Federico Fellini, uno dei registi più apprezzati al mondo e anche molto famoso in Cina, così come la città ricca di arte e cultura. Oltre alla lunga spiaggia e alla passeggiata fra verde e piste ciclabili, sono molti i luoghi storici che vengono suggeriti nel racconto della città. Dal Tempio Malatestiano a Piazza Tre Martini, dalla vecchia Pescheria al borgo San Giuliano, i monumenti romani come l’Arco di Augusto, la Domus del Chirurgo, il Ponte di Tiberio, fino ai gioielli custoditi dal Museo della città. E poi il buon cibo e le occasioni di wellness e le spa.

La guida scritta in cinese e distribuita in Cina, sarà presentata dall’autrice in diverse città cinesi fra librerie e università e in occasione di eventi di promozione turistica.

Susan Sun è innamorata dell'Italia, una passione che la porta spesso a fare lunghi viaggi nel Bel Paese anche attraverso itinerari fuori dal comune, grazie all’amore per questo paese che condivide con il marito italiano. L'Italia è un Paese ricco di bellezze, ma per i cinesi prima di partire per un viaggio è sempre più importante raccogliere spunti e materiali da parte di chi l’Italia la conosce bene. Grazie a questa guida i turisti cinesi potranno affrontare il viaggio con consigli e informazioni grazie a itinerari percorsi e vissuti in prima persona dall’autrice per assaporarne la cultura e vivere pienamente il territorio.