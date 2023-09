Rimini in lutto, morto lo storico presidente della Fiera. Negli Anni 80 è stato vicesindaco della città

La città di Rimini è in lutto per la scomparsa di Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg, la società che gestisce le sorti della Fiera di Rimini. Era malato da tempo, aveva 84 anni. E’ stato un protagonista della vita politica ed economica della città. Dal 1966 e fino all’83 è stato assessore ai Servizi Scolastici, alla Sanità, alla Finanza e Bilancio e alle Attività Economiche del Comune di Rimini e dal 1983 al 1989 ha ricoperto la carica di vicesindaco.

In contemporanea, nell’81, viene nominato presidente della Società di Servizi Aeroportuali Aeradria che gestisce i servizi a terra dell’Aeroporto di Rimini, e nel ‘92 presidente del Centro Agroalimentare S.p.A. Già presidente del Convention Bureau della Riviera di Rimini, l’allora società leader nell’organizzazione congressuale, Cagnoni è stato membro, dal ‘92, del cda dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini del quale ha assunto la presidenza nel 1995.

Nel 2002, col passaggio dell’Ente a Società per Azioni, viene quindi nominato presidente di Rimini Fiera SpA. Sotto la sua presidenza, Rimini Fiera si dota nel 2001 di un nuovo quartiere fieristico progettato dalla Gmp di Amburgo: un’opera di straordinario valore strutturale e architettonico, formidabile strumento di business. E nel 2011 di un nuovo palacongressi, il più grande costruito ex novo in Italia. Con il costante lancio di nuovi prodotti, investimenti, acquisizioni, razionalizzazioni delle società controllate Cagnoni segna una svolta nel posizionamento di Rimini Fiera che diventa top player in Italia, attiva sui mercati internazionali.

Dal ’99 al 2015, Lorenzo Cagnoni è stato anche membro del Comitato Direttivo dell’U.F.I.- l’associazione mondiale degli organizzatori fieristici internazionali - e dal 2001 è vice presidente Aefi - l’associazione esposizioni e fiere Italiane. Cagnoni è presidente di Fairsystem, joint stock company con BolognaFiere, specializzata nel business internazionale e, fino al giugno 2016, anche della Società Palazzo dei Congressi, proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini.

Dal 1 novembre 2016, Cagnoni è stato presidente di Italian Exhibition Group Spa, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

Parole di cordoglio da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad: “E’ stato grande protagonista delle vicende pubbliche della città negli ultimi 40 anni, vero artefice del miracolo di Rimini Fiera. E soprattutto un amico. Oltre all'ammirazione per il suo lavoro, in questo momento sento tutto il dolore per la perdita di un amico. Lorenzo rimarrà nel mio cuore per sempre, a Rimini, a tutti noi, il compito di portare avanti con la stessa straordinaria passione e lungimiranza la sua creatura e la sua eredità. Un abbraccio alle figlie, alla moglie Gianna, alla sua famiglia, ai tanti che lo hanno conosciuto, ognuno dei quali - sono sicuro - ha un ricordo indelebile di Lorenzo Cagnoni”.