La dama bianca arriva sulla costa, nell'entroterra attivati i mezzi spazzaneve

Confermate le previsioni meteo dei giorni scorsi, nella mattinata di domenica la prima nevicata dell'anno ha visto interessata tutta la provincia di Rimini. I fiocchi hanno fatto capolino anche sulla costa e, nell'entroterra, i primi centimetri hanno steso una coltre bianca. Nevica insistentemente su tutta la Valmarecchia dove sono entrati in azione i primi spazzaneve ma, al momento, la viabilità risulta essere regolare su tutte le strade principali. Attivate anche le squadre di spargisale per evitare che, nelle ore più fredde, si formino pericolose lastre di ghiaccio sull'asfalto. Situazione analoga anche in Valconca dove, anche in questo caso, non si segnalano problematiche. Traffico rallentato, invece, nel tratto romagnolo dell'A14 dove le nevicate sono segnalate tra Cesena e Pesaro a causa dell'intervento dei mezzi spazzaneve. Le previsioni indicano che nel corso della giornata di domenica le precipitazioni andranno ad esaurirsi ma, nelle ore notturne, potrebbero verificarsi gelate mentre il sole tornerà a fare capolino da lunedì.