Il padre denuncia: "Un maniaco mi ha strappato mia figlia dalle braccia e ha molestato altri due bambini"

Momenti di paura per tre famiglie che, nella serata di domenica scorsa nel cuore del centro storico di Rimini, si sono trovati alle prese con un esagitato che avrebbe cercato di strappare una bambina dalle braccia del padre e molestato altri due piccoli per poi denudarsi e simulare degli atti sessuali. "Sono ancora sconvolto" racconta il padre di una delle presunte vittime, un cittadino bengalese 46enne, che dopo l'intervento dei militari dell'esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure" si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. L'uomo ha raccontato che, intorno alle 21.30, si trovava in piazza Ferrari con moglie e figlia di 6 anni quando la famigliola è stata avvicinata da una conoscente connazionale molto agitata perchè da alcuni minuti c'era uno sconosciuto che la seguiva e in diverse occasione aveva cercato di abbracciare la figlia di 7 anni. Il 46enne ha quindi affrontato l'uomo molesto, palesemente sotto l'effetto dell'alcol, intimandogli di smettere col suo comportamento per poi offrirsi di riaccompagnare la conoscente e la bambina a casa loro. Nonostante questo, il presunto maniaco ha continuato a seguirli anche quando il bengalese ha affidato l'amica e la bambina ad altri connazionali che l'hanno scortata fino alla sua abitazione.

Tornato sui suoi passi per ricongiungersi alla famiglia, il 46enne ha notato la continua presenza dell'ubriaco e appena arrivato in piazza Ferrari lo squilibrato di è avventato sulla figlia dell'uomo, una bambina di 6 anni, afferrandola da dietro e sollevandola da terra. "Ho avuto paura - ha spiegato il bengalese - perchè avevo capito che stava per portarmela via. Ho avuto la prontezza di afferrare la bambina per la maglia e tirare fino a quando lo sconosciuto ha mollato la presa facendo cadere a terra mia figlia. Insieme a mia moglie e alla piccola siamo corsi verso il nostro negozio con lo sconosciuto che ha continuato a seguirci". Arrivata nell'attività commerciale di Borgo Marina, la famiglia si è rifugiata nell'attività ma l'ubriaco ha continuato a molestarli pretendendo che gli venisse venduta della birra.

Al rifiuto del negoziante, lo squilibrato si è appostato davanti alle vetrine fino a quando in strada è passata un'altra famiglia di turisti anche loro con un bambino piccolo. In un primo momento l'uomo si è scagliato contro di loro che, per la paura, si sono rifugiati all'interno dell'attività. Il 46enne, insieme ai famigliari, è uscito cercando di allontanare l'esagitato che per tutta risposta ha iniziato a indicare il figlio della coppia di turisti per poi denudarsi e mimare un'atto sessuale nonostante il bengalese e alcuni suoi parenti cercassero di farlo ricomporre. Nel frattempo hanno dato l'allarme ai carabinieri ma, all'arrivo della pattuglia, l'ubriaco è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Solo quando i militari dell'Arma si sono allontanati, il molestatore è tornato davanti al negozio e vista la situazione sia la famiglia bengalese che quella dei turisti hanno deciso di andare alla stazione ferroviaria per chiedere aiuto alla pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione "Strade sicure". Mentre il gruppo si avviava verso piazzale Cesare Battisti, il maniaco avrebbe cercato di aggredire i bambini ma è stato respinto dagli adulti che nel frattempo erano riusciti a richiamare l'attenzione dei militari dell'esercito che stazionavano davanti allo scalo ferroviario. Sono stati questi a fermare una volta per tutte l'esagitato e a dare nuovamente l'allarme alle forze dell'ordine facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri.

I militari dell'Arma hanno preso in consegna il molestatore per poi portarlo in caserma dove, raggiunti dal bengalese 46enne, quest'ultimo ha presentato una denuncia nei suoi confronti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno identificato l'uomo per un somalo 27enne in Italia come richiedente asilo politico. Dopo le pratiche di rito l'uomo è stato rilasciato con una denuncia a piede libero per molestie ma, nei suoi confronti, è in corso un'indagine per ricostruire esattamente la vicenda e capire se si tratti di un molestatore seriale di bambini o una persona mentalmente disturbata.