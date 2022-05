Rimini Marathon: premiazione della “Kid’s run” con cinque scuole riminesi

Premiate ieri nella sala giunta del Comune di Rimini le cinque scuole riminesi tra quelle che hanno partecipato, sabato 20 marzo, alla “Kid’s Run”, gara che, all’interno della della manifestazione sportiva Rimini Marathon, è dedicata proprio ai più piccoli dai 6 agli 11 anni, su un circuito cittadino di 1km che ha visto anche per i giovani runner l’arrivo sotto l’Arco d’Augusto. Presenti, oltre le scuole premiate e i rappresentanti di Rimini Marathon, anche Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e Andrea Quadrifoglio di Coop Atlantide, in rappresentanza di Romagna Acque.



Come ogni anno gli organizzatori hanno dedicato, per le prime cinque scuole con il maggior numero di partecipanti, dei buoni in materiale didattico da utilizzare presso la Cartoleria “Il Duomo” partner storico dell’evento. Menzione particolare al premio “Lorenzo Cerquetti” - in sala erano presenti, e hanno portato un messaggio di ringraziamento, anche i suoi genitori - messo in palio dal Comune di Rimini ed estratto a sorte tra tutte le scuole che hanno preso parte alla gara, in ricordo dell’amico runner Lollo, collaboratore proprio dei servizi educativi comunali. La Kids Run ha visto una grande adesione da parte di buona parte delle scuole elementari di Rimini con la vittoria delle Toti che si piazzano al primo posto con ben 226 bambini.

Le scuole premiate sono state le primarie Toti, Alba Adriatica, Fellini, Montessori, Maria Ausiliatrice.

“Non una premiazione come le altre – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini- perché la Kid’s Run unisce il momento sportivo a quello educativo. La presenza oggi dei genitori del nostro “Lollo” Cerquetti, che abbiamo voluto ricordare con un premio speciale, testimonia meglio di ogni parola quali valori profondi di amicizia e solidarietà animano questa importante manifestazione sportiva”