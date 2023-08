Rimini e il Meeting aspettano il Presidente Mattarella, arrivo al Fellini poi visita lampo in Fiera

Il Meeting di Rimini e la città sono in attesa per la visita in Fiera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente è atteso con il volo di Stato all’aeroporto Federico Fellini durante la mattinata di venerdì (25 agosto), giornata di chiusura del Meeting organizzato da Cl. Quella del presidente sarà una visita lampo sul territorio riminese, dopo l’arrivo allo scalo riminese Mattarella raggiungerà subito la Fiera, che lascerà dopo il suo intervento per una visita istituzionale in programma ad Argenta, in provincia di Ferrara, dove deporrà una corona di fiori nel ricordo di don Minzoni.

Ad accogliere il presidente Mattarella saranno il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano e il direttore aeroportuale Enac Silvia Ceccarelli. L’arrivo di Mattarella tra i padiglioni della Fiera è atteso attorno alle 12, quando sarà il presidente del Meeting Bernhard Scholz a salutare istituzionalmente e a invitare sul palco il presidente.

“Siamo in attesa della visita del Presidente della Repubblica, che ci farà l’onore della sua presenza venerdì 25 agosto. La sua visita darà a questa giornata che comunemente viene chiamata “conclusiva” sicuramente il valore di una apertura al futuro, che nella ricchezza degli incontri che avvengono in questo Meeting chiederà a ognuno di noi di contribuire alla costruzione di una amicizia sociale capace di affrontare le sfide che ci aspettano”. Così il presidente del Meeting Bernhard Scholz, raccontando di un Meeting che si prepara ad accogliere il capo dello Stato per la seconda, anzi terza volta, perché dopo la visita del 2016, quando venne a parlare sul tema “La Repubblica ha 70 anni”, si collegò anche due anni fa, il 20 agosto 2021, con un messaggio in diretta.

Ogni anno poi il presidente indirizza al Meeting un messaggio, commentando – in parallelo e in sintonia con i messaggi di papa Francesco – le implicazioni sociali e civili del titolo della manifestazione.