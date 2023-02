Rimini piange lo storico professore di filosofia per oltre un decennio assessore comunale

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, esprime a nome della Città di Rimini e dell'amministrazione comunale il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Mario Cappellini. Nato a Rimini il 21 marzo del 1936, si è spento dopo una lunga malattia. Cappellini, per molti anni, è stato protagonista della vicenda politica e amministrativa riminese e provinciale, avendo ricoperto gli incarichi di consigliere del Comitato Circondariale (la Provincia ante litteram) nel 1981, quindi consigliere comunale e assessore supplente a Rimini nel 1975 e dal 1978 al 14 marzo 1991, data in cui si dimise, assessore comunale.

Cappellini era molto conosciuto anche per il suo impegno professionale, dato che era stato insegnante di filosofia nelle scuole superiori di Rimini. Questo il messaggio dell’amministrazione comunale che “si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”. Sabato 18 febbraio, alle 12, l'ultimo saluto presso la sala Commiato del Crematorio di Rimini.