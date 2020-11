"Pinocchio omaggia Fellini", la scuola Boschetti partecipa al contest nazionale "Io leggo perché"

La Scuola Primaria Boschetti Alberti è l'unica concorrente di Rimini al contest nazionale di #IoLeggoPerché2020, e approfittando dell’occasione del contest ha unito le ispirazioni creative di insegnanti, bambini e genitori per celebrare Federico Fellini nell’anno della sua nascita. In collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17, la scuola ha creato l’evento online “Pinocchio omaggia Fellini”, ispirato ai due protagonisti del libro “Federico” della scrittrice e illustratrice riminese Eva Montanari, che è stata sua volta alunna della scuola di Bellariva.

“Il 2020 è un anno difficile per la scuola italiana e i suoi bambini. Iniziato con un lungo periodo di separazione, prosegue infatti con una nuova organizzazione di spazi ed abitudini che coinvolgono sia la didattica che i momenti di svago – commenta la maestra della classe seconda Silvia Buresta, responsabile del progetto insieme a Roberta Lombardi, della classe terza -. Non si può” e “si deve” sono diventate espressioni dominanti rispetto all’ampio ventaglio di possibilità delle attività realizzabili nelle scuole, ecco allora l’importanza di progettare attività coinvolgenti e arricchenti capaci di unire, creare senso di appartenenza e collaborazione, lanciando scintille verso il desiderio di conoscenza e aprendo nuovi orizzonti di immaginazione. E che cosa meglio di un bel libro è capace di farsi veicolo di questi obiettivi?”

Per l’occasione, la libreria Viale dei Ciliegi 17 ospita una selezione dei disegni che i bambini hanno realizzato dopo la lettura nelle classi. Diversi i contenuti che sono in onda nella pagina Facebook della scuola, per promuovere il progetto.

L’albo illustrato “Federico”, premiato nel 2018 nella sezione ‘Best of the best’ del Little Hakka – International Picture Book Competition di Shenzhen (Cina), “è una storia delicata e un omaggio della scrittrice a un grande uomo che è stato bambino lettore, e chi meglio di lui può “parlare” di immaginazione ai bambini?” concludono le maestre.

In occasione dell’evento online sulla pagina Facebook Boschetti Alberti Scuola Primaria Rimini, in programma per sabato, alle 15, si potrà vedere il risultato dell’interazione di Eva Montanari con i bambini. Si potrà votare, condividere e aiutare a vincere un premio di mille euro in libri da acquistare per la biblioteca scolastica.