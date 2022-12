Rimini posa per il calendario di Bell'Italia 2023, sarà ambasciatrice del mese di settembre

La città di Rimini posa per Bell’Italia 2023 – Uno sguardo sull’Italia, il calendario in allegato all’omonimo mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot e dedicato alle bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche dello Stivale. Un vero e proprio viaggio annuale tra gli scatti del fotografo piemontese Gabriele Coppi dove è possibile ammirare anche Rimini, con la ‘sua’ piazza Cavour scelta come ambasciatrice del prossimo mese di settembre.

L’immagine, realizzata al calar della sera, è accompagnata dalla seguente descrizione: “Salotto della città, piazza Cavour è fin dall’Alto Medioevo il cuore della vita politica e sociale dei riminesi. Vi affacciano il teatro neoclassico Amintore Galli e il Palazzo dell’Arengo. Al centro la seicentesca statua di Paolo V e la fontana della Pigna (XVI secolo)”.

Tra le mete selezionate nel calendario per condurre il lettore tra le bellezze naturalistiche, i gradi siti archeologici, i beni culturali e gli scorci urbani della Penisola anche Crampiolo (Piemonte), l’Arco di Costantino a Roma (Lazio), la Cattedrale di Pienza (Toscana), Pompei (Campania), la Basilica Superiore di Assisi (Umbria), Nardò (Puglia), il Tempio C di Selinunte (Sicilia), l’Isola Palmaria e Porto Venere (Liguria), Urbino (Marche), Bassano del Grappa (Veneto) e infine il Duomo di Milano (Lombardia).