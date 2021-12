Rimini raccontata in duecento scatti fotografici in bianco e nero

Presentata al Grand Hotel dalla Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini, l’opera di Gianni Donati e Pio Sbrighi, “Rimini - di Pietra, Nuvole e Sale” - una magistrale raccolta di circa duecento scatti fotografici in bianco e nero la cui intensità ha colpito a tal punto lo scrittore Marco Missiroli da volerne prendere parte con il testo critico d’apertura e la partecipazione all’evento. Nella Sala Leonardo è stato proprio l’autore del celebre romanzo “Fedeltà” (a breve anche serie tv su Netflix) a descrivere, con palpabile emozione, la potenza e l’intensità del viaggio raccontato nell’opera dei due fotografi – i cui scatti sono così intimi e insieme così travolgenti da fargli tornare il “groppo in gola” come non sentiva da tempo. “Un conto è raccontare Rimini, un conto è raccontare questa Rimini”, ha sottolineato Missiroli, riferendosi alle immagini contenute in questo volume di grande formato. Un libro in grado di documentare la trasformazione, il cambiamento, l’intimità, l’effimero della città, cogliendo in modo sottile la sua complessità e stratificazione.



Gianni Donati ha accompagnato il pubblico in un pellegrinaggio ideale nei luoghi, tra i personaggi, attraverso i cieli e le atmosfere protagoniste del volume. Scatto dopo scatto, attraverso una narrazione intensa ma anche ironica e ricca di scambi e di ricordi, gli autori hanno ripercorso alcuni luoghi sacri per i riminesi – dal centro, con i suoi monumenti e le sue vie più nascoste, passando dalla darsena, per approdare al mare e alla spiaggia sovrana - narrando bellezze e contraddizioni della città, la sua poeticità velata, e quella speciale essenza riminese rintracciabile nei gesti, nei volti, nei panorami immortalati da immagini che sembrano prendere vita nel momento stesso in cui vengono donate al pubblico.



Interpellato dagli autori sugli scatti del mare, Mauro Vanni, presidente della Cooperativa e di Confartigianato Imprese Demaniali, “intimorito davanti a tanta profondità”, ha dichiarato: “La spiaggia per noi non è un luogo geografico. È casa, è un luogo cui si appartiene”. Un bene prezioso che custodisce icone come il Rockisland, nuovi simboli urbani come la ruota panoramica, ed eventi magnetici per turisti e viaggiatori. Tutti aspetti della spiaggia e della città che vengono documentati nel volume insieme anche al suo dinamismo, ai suoi cantieri. “Una Rimini che cambia sempre in ogni istante per offrire a chi viene a trovarci eventi ed emozioni uniche”, ha evidenziato l’Assessore al Demanio, Roberta Frisoni. E quanto la spiaggia sia parte vitale del vivere riminese, e come i bagnini rimangano da decenni “persone di famiglia” per i cittadini, l’ha sintetizzato perfettamente Marco Missiroli: “i riminesi dovrebbero avere una carta d’identità speciale che riporti nome, cognome e numero del bagnino nel quale si è cresciuti”. Tra qualche risata e alcune citazioni d’autore, la carrellata di immagini prese dal volume si è

chiusa con una serie di suggestivi scatti del Grand Hotel, baluardo della dolce vita riminese. “Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia”: queste le parole di C.G. Jung riprese da Gianni Donati per chiudere la presentazione dell’opera fotografica, tra gli scroscianti applausi del pubblico toccato e ed emozionato, che ha poi brindato con gli autori al successo della presentazione in una delle prestigiose sale interne del Grand Hotel.



Il volume “Rimini – Di pietra, nuvole e sale”, realizzato con il contributo della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini e Piacere Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini e con il sostegno di VisitRimini, è già da qualche giorno in libreria. Il progetto inoltre ha ispirato l’omonima serie di tavole rotonde degli operatori balneari del territorio. Infatti dal prossimo inverno fino alla primavera 2022 si terranno incontri e dialoghi sulle nuove risorse della città, sulla loro valorizzazione e promozione in chiave turistica.