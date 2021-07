I residenti di via Ducale sul piede di guerra: "Viviamo da 21 mesi disagi dovuti all'enorme traffico"

I residenti del Rione Clodio e via Ducale ormai esasperati e sul piede di guerra per i disagi dovuti dal traffico che ormai stanno vivendo da quasi due anni. Le speranze dei residenti si erano riaccese quando il Comune aveva annunciato dal 6 luglio l’attivazione del senso unico su via Circonvallazione Occidentale. Una modifica che avrebbe consentito un miglioramento della situazione. Provvedimento poi posticipato di una settimana a causa del contemporaneo avvio dei lavori alla pavimentazione di Porta Galliana. Così, adesso vanno di nuovo al punto e tramite un appello scritto chiedono una soluzione. "L’art. 54 della Costituzione stabilisce che chi svolge funzioni Pubbliche deve adempierle con disciplina e onore e diciamo noi anche con lealtà. Lo scorso 14 maggio una delegazione dei residenti è stata ricevuta in Comune dagli Assessori Frisoni e Sadegholvaad insieme a due dirigenti Dellavalle e Michelacci. Nell’incontro ci è stata ufficialmente notificata la realizzazione della ciclabile e il senso unico mare/monte su via Circonvallazione Occidentale, progetto completo di planimetrie definitive, condiviso e approvato all’unanimità dalla Giunta Comunale con le relative coperture finanziarie. Il piano prevedeva l’avvio dei lavori fra il 20 e il 30 giugno scorsi con il senso unico immediatamente attivo. A conferma della volontà di avviare i lavori, il 1° luglio il Comune ha convocato i cittadini per un incontro illustrativo della nuova viabilità presso il Lapidario del Museo, presenti l’Assessore Frisoni e i dirigenti Dellavalle e Michelacci, comunicando che dal 6 luglio sarebbero iniziati i lavori. E’ qui iniziano le sorprese. Il 5 luglio viene comunicato che causa lavori alla pavimentazione di Porta Galliana e “per non creare disagi aggiuntivi, è stato spostato all’inizio della prossima settimana (12-16 luglio) l’avvio dell’intervento di riorganizzazione della viabilità lungo via Circonvallazione Occidentale, nell’area dell’intersezione con il Ponte di Tiberio”.

Incalzano i residenti: "Questo è sicuramente un pretesto per due ragioni precise. Il 1° luglio l’Assessore e i tecnici come potevano non sapere dei lavori di pochi giorni dopo su Porta Galliana, altrimenti vorrebbe dire che si opera con improvvisazione e non pianificando gli inteventi; Aspetto più importante, il rinvio ha provocato l’effetto contrario, cioè una settimana di ingorghi da Corso d’Augusto, via Ducale e via Clodia per l’intersezione del traffico proveniente da via Circonvallazione Occidentale e quello da via Giovanni XXIII. Le furbate di chi ci amministra ormai le conosciamo, purtroppo. Il 15 e 16 luglio visto che non si vedeva traccia dei lavori, abbiamo cercato di contattare in ogni modo il sindaco, gli assessori Frisoni e Sadegholvaad e il dirigente Dellavalle, inutilmente. Nessuno si è degnato di rispondere o informarci delle ragioni del rinvio. Come dicevamo all’inizio chi amministra un bene pubblico lo deve fare con lealtà e anche trasparenza. Facciamo presente al signor Sindaco che aspettiamo il senso unico da 21 mesi, subendo rischi derivanti da inquinamento, rumore, pericolo per l’enorme traffico sotto casa di 12/15 mila mezzi al giorno in una strada tipo canyon, di impostazione medievale, stretta e che evidentemente non può sopportare una viabilità tipo circonvallazione che attraversa il centro storico. Riteniamo di avere assoluto diritto di ricevere una risposta rapidissima sulle ragioni di questo stand-by ingiustificato e sulla soluzione del problema via Ducale".

I residenti proseguono ricordando al sindaco "che 3 anni fa, al termine dei lavori per l’allestimento della passerella sospesa a fianco del ponte di Tiberio, fece recapitare ai residenti del nostro rione, una lettera di ringraziamento per il grave disagio subito durante i 6 mesi di lavori, che avevano richiesto ancora una volta il temporaneo utilizzo della nostra via per assicurare il collegamento monte/mare. Il modo migliore per ringraziarci di 21 mesi di disagi oggi è far partire immediatamente i lavori per ciclabile e senso unico. Una ultima considerazione su questo stop ai lavori ancor prima di iniziare. Non vorremmo che con il coinvolgimento nella riorganizzazione della viabilità di altre vie che comprendono un numero di residenti di

gran lunga maggiore di quelli di via Ducale, si abbia timore di perdere consenso elettorale con la nomina del sindaco alle porte. Questo sarebbe gravissimo e significherebbe che i voti contano più del benessere e salute dei cittadini". I cittadini della zona chiedono quindi basta con gli annunci e le promesse "non mantenute".