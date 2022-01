Rimini ricorda Williams e la piccola Dayana, morirono mentre la Concordia stava affondando

Rimini ha pagato un prezzo salatissimo. La Costa Concordia, il naufragio del 13 gennaio 2012, rappresenta nella memoria collettiva una tragedia immane. Dalla hall di quella città sul mare, che stava affondando, non riuscirono a salvarsi Williams e Dayana Arlotti, padre e figlia di 37 e 5 anni. Dayana è la vittima più giovane di un naufragio che ha causato 32 morti tra i passeggeri e l’equipaggio. Williams e Dayana Arlotti erano di Villa Verucchio. Alla celebrazione del rito funebre, nella cattedrale cittadina, presenziarono oltre alle istituzioni cittadine anche il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. Di fronte a tragedie come quella accaduta il 13 gennaio scorso davanti all'isola del Giglio, "non siamo soli", furono le parole del vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, durante l'omelia.

I loro corpi furono ritrovati solo un mese dopo il naufragio. Williams Arlotti e sua figlia, la piccola Dayana di soli 5 anni, morirono annegati. Caduti nella voragine tra l’atrio di poppa e uno dei ristoranti all’interno della nave, in una zona che era già completamente allagata. Padre e figlia avevano tentato di salvarsi, raggiungendo una delle prime scialuppe di salvataggio, ma per loro non c’era più posto. Nel decimo anniversario della tragedia della Costa Concordia il Giglio commemorerà le 32 vittime secondo un programma, deciso dal Comune, che ricalca a grandi linee quello degli scorsi anni (salvo l’obbligo del super green pass per partecipare alle iniziative). In programma una fiaccolata dalla chiesa di Giglio Porto alla lapide commemorativa sul molo di levante. Poi la “tufata” a cui seguirà una preghiera collettiva per le vittime e la benedizione della lapide.