Dopo 35 anni Rimini riporta in Italia Velo-city 2026, il summit mondiale della ciclabilità

Sarà la città di Rimini a ospitare l’edizione 2026 di Velo-city, il summit mondiale della ciclabilità organizzato dalla European Cyclists’ Federation (Ecf) che torna in Italia - dal 16 al 19 giugno 2026 - dopo ben trentacinque anni dalla lontana edizione del 1991 a Milano. Velo-city è il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità, che attrae ogni anno più di 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi e che si pone come un momento di confronto e scambio di conoscenze per la promozione della mobilità attiva e sostenibile. Riunisce tutte le principali figure coinvolte nella definizione di politiche, nella promozione e realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità, fondamentali per una vera transizione delle nostre città: dalle organizzazioni che si occupano di advocacy ai decisori politici, dal mondo accademico alle aziende di settore.

Per la sua candidatura la Città di Rimini è stata sostenuta da Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, membro italiano di Ecf, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto. Della squadra vincente fanno parte anche Anci-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nonché Visit Rimini e il Pco Aim Group International che, insieme a Ecf, sono organizzatori dell’edizione 2026 di Velo-city.

Ecf ha premiato la candidatura di Rimini per la sua capacità di orientarsi verso la mobilità sostenibile, trasformandosi in una città vivibile e salutare.

“Siamo entusiasti di portare il nostro evento più importante a Rimini, città che ha realizzato una trasformazione estremamente significativa, da ambiente autocentrico a città orientata alle persone - dichiara Jill Warren, Ceo di Ecf. - L’attenzione costante di Rimini verso la mobilità sostenibile spicca in progetti come quello della riqualificazione e pedonalizzazione del suo lungomare, del Bike Park, dello sviluppo della rete ciclabile e dei servizi di trasporto integrati: un chiaro impegno verso un futuro concretamente sostenibile. ECF negli ultimi anni ha avuto il piacere di collaborare con Rimini in vari progetti e siamo certi che l’edizione 2026 di Velo-city sarà indimenticabile”.

“Una soddisfazione enorme per Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che ha lavorato per anni con la città di Rimini e i suoi partner per riportare Velo-city in Italia - le fa eco Alessandro Tursi, Presidente Fiab e già Vicepresidente Ecf. – La centralità di Fiab è sancita dall’aver ottenuto il ruolo chiave di Programme Director dell’evento, siamo orgogliosi e consapevoli della responsabilità che abbiamo nella definizione e nel coordinamento dei contenuti. Apriremo l’Italia al mondo: per i Comuni, coinvolti anche attraverso l’accordo con Anci, sarà un’occasione straordinaria per conoscere modelli innovativi e connettersi con realtà che stanno facendo scuola”.

Grande soddisfazione espressa anche dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Si tratta di un risultato che consolida l’ingresso di Rimini a pieno titolo fra le città virtuose che hanno scelto l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della mobilità attiva che coglie perfettamente il tempo del cambiamento della città, frutto di processi e interventi fatti, e in corso, all’interno di una visione di sviluppo che mette al centro la mobilità sostenibile. Con questo prestigioso riconoscimento, Rimini sarà al centro dei riflettori sul tema della bicicletta a livello internazionale”.

La 30a edizione di Velo-city, nel 2023, si è tenuta in Germania a Lipsia che ha passato il testimone a Ghent in Belgio, dove si terrà il summit di quest’anno (18 al 21 giugno 2024). Dopo l’edizione del 2025 in programma a Danzica in Polonia, sarà dunque l’Italia con la città di Rimini ad ospitare Velo-city nel 2026.