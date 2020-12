Via alle vaccinazioni nelle case di riposo: le prime dosi a ospiti e sanitari

La vicesindaco Gloria Lisi ha presenziato giovedì mattina alla vaccinazione degli anziani ospiti della struttura “Oasi Serena” a Rimini Nord. È iniziato a Viserbella il piano vaccinale delle Rsa nella provincia di Rimini, con i 21 ospiti della struttura e i 22 dipendenti (fra cui medici e infermieri ) appartenenti al personale sanitario. Un'azione fondamentale per eliminare definitivamente la possibilità di focolai che potrebbero avere esiti drammatici sia per chi ci lavora sia per chi viene assistito. Gli ospiti e i dipendenti delle Rsa infatti sono stati, sin dall'inizio della pandemia, fra quelli più a rischio di un contagio in quanto sono state tante purtroppo le strutture per anziani, in Italie e all’estero, che hanno subito perdite ingenti. Ecco perché parte anche da loro la prima tornata di vaccini che lo scorso 27 dicembre ha iniziato la sua campagna ufficiale.

“Credo che la vaccinazione di oggi all’Oasi Serena - sottolinea la vicesindaco Gloria Lisi - abbia un forte valore simbolico, soprattutto in questo ultimo giorno dell’anno. Nel senso che restituisce una speranza, proprio in quei luoghi in cui, in diverse parti del modo, si è registrato il numero di contagi più elevato. Questa è l’occasione per un nuovo invito ad andare avanti speditamente col vaccino, per arrivare a vaccinare tutti, partendo proprio dalle categorie più fragili, dove sin dalla prima ondata della scorsa primavera, si sono registrate un numero elevatissimo di vittime. È una sfida che dobbiamo vincere, anche sfruttando l’efficace sinergia che si sta concretizzando a tutti i livelli istituzionali. Una rete di collaborazione che deve funzionare affinché le strategie definite dall’alto abbiano una ricaduta efficace sui territori. Voglio fare un ringraziamento speciale a tutto il personale sanitario che in queste ore è ancora in prima linea, in particolare alla dott.ssa Ortolani e il suo staff, che questa mattina ho finalmente conosciuto di persona, per aver saputo gestire, soprattutto nella prima ondata, l’emergenza all’interno delle Cra evitato che accadesse il peggio. È stata fondamentale infatti all’inizio della pandemia, la creazione di un’organizzazione che prevedesse la divisione in corti. Una decisione che con la separazione delle persone contaminate da quelle sane, ha consentito di salvare tante vite. Un ringraziamento speciale va anche al dott. Franco Borgognoni per il suo preziosissimo lavoro di questi mesi nel coordinare la struttura che si è occupata dei tamponi e del tracciamento della popolazione.”

Fra i presenti, oltre alla vicesindaco Gloria Lisi, c’erano il dott. Franco Borgognoni, Direttore dell’Igiene e Sanità Pubblica di Rimini, la dott.ssa Patrizia Ortolani infettivologa del Reparto infettivi dell’Ospedale infermi di Rimini, il dott. Manenti medico della struttura “Oasi Serena” e Roberta Massi, coordinatrice della struttura.