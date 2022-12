Una storica Adunata degli Alpini, lo sport che vince, ma anche terribili tragedie: un anno di notizie

Arrivederci 2022. Se i due anni precedenti erano stati contraddistinti dalla pandemia e dal Coronavirus, l’anno che se ne va è stato per il territorio del Riminese ricco di notizie. Si è assistita a una ripartenza, con eventi e inaugurazioni, ma anche gravi fatti di cronaca. Il 2022 se ne va così lasciando un doppio sentimento: da un lato un territorio affamato e con la voglia di tornare a vivere dopo il lockdown, dall’altro colpito da tragedie impossibili da cancellare. Tra le immagini più vivaci, sicuramente spicca la lunga attesa per l’Adunata Nazionale degli Alpini: l’8 maggio la sfilata e l’onda tricolore hanno inviso la città, di fatto anticipando l’inizio della stagione estiva. Non sono mancate però accesi dibattiti su scala Nazionale: con Non una di Meno a denunciare le presunte molestie alle donne durante la manifestazione.

Tra le notizie migliori merita un posto al top lo sport. Che a Rimini sta tornando a decollare: il 2022 ha visto la storica doppia promozione del Rimini Calcio e della Rinascita Basket Rimini, che sono tornate rispettivamente la prima in Lega Pro e la seconda in serie A2. I tifosi sono tornati a riempire gli impianti sportivi e i club stanno dimostrando di essere competitivi anche al piano superiore. L’anno si è concluso poi con un’altra super notizia sportiva: l’annuncio dell’arrivo nel 2024 del Tour de France con la prima della grande partenza da Firenze a Rimini.

Tra gli eventi che hanno invece contribuito a cambiare il volto della città, va menzionata l’entrata in funzione del nuovo tratto del Parco del Mare, con un nuovo waterfront e l’addio alla strada che costeggiava il lungomare.

L’anno è stato poi ricco di novità anche in chiave politica. Si è votato per le amministrative e a Riccione il centrodestra ha dovuto cedere il passo, con la vittoria alla carica di sindaca di Daniela Angelini. Si vota poi anche per le politiche e il Riminese vede eletti cinque parlamentari: l’ex sindaco Andrea Gnassi, l’ex sindaca di Coriano Domenica Spinelli, i confermati Marco Croatti e Jacopo Morrone, più Beatriz Colombo.

Il territorio, specialmente il riccionese, è però anche provato da delle terribili tragedie. Prima la morte delle sorelle Giulia e Alessia Pisanu investite da un Frecciarossa alla stazione dopo una serata trascorsa in discoteca, poi l’incidente in autostrada dello scorso 7 ottobre in cui perdono la vita l’ex sindaco Massimo Pironi insieme ai suoi ragazzi del Centro 21.

Tra i gravi fatti di nera balzano alle cronache tre femminici. A lasciare la città attonita sono tre episodi: Rimini piange per Angela Avitabile, Noelia Rodriguez e Cristina Peroni, massacrate da compagni ed ex.

Infine ci sono gli arrivederci a due figure che hanno occupato un ruolo di rilievo nelle istituzioni del territorio. Il 2022 vede le dimissioni dall’incarico di vescovo, dopo 15 anni, di monsignor Francesco Lambiasi e i saluti del prefetto Giuseppe Forlenza destinato a lasciare Rimini per Bergamo.