Scuola e trasporti, il timore di Morolli: "Roma non lasci a piedi gli studenti"

Gli istituti sono pronti, ma il tempo stringe per l'organizzazione del trasporto scolastico. "Il rischio- osserva l'assessore ai servizi educativi di Rimini, Matteo Morolli- è di aver preparato classi e scuole pronte per l'accoglienza in sicurezza di studenti, docenti e personale, ma di non avere i mezzi idonei per farci arrivare i ragazzi".

I timori sui rischi, puntualizza, "accomunano tutti i Comuni italiani". A un mese dall'inizio delle lezioni, infatti. resta l'interrogativo sui mezzi di trasporto scolastico; a rendere difficile la realizzazione di un piano di trasporto scolastico 2020-2021 sono due elementi, spiega l'assessore riminese. "Il primo l'assenza delle linee guida ministeriali sui criteri di accesso sui mezzi pubblici per studenti - chiarisce - il secondo è invece relativo all'organizzazione didattica dei singoli istituti scolastici, con gli orari e gli eventuali turni di ingresso e uscita previsti scuola per scuola, in base delle singole esigenze didattiche dei diversi istituti".

Mentre il 14 settembre si avvicina e i tempi per organizzare il tutto si accorciano, "anche Anci, tramite una lettera inviata alla Ministra De Micheli a firma del Presidente Decaro, ha preso posizione- informa Morolli- chiedendo al piùpresto chiarimenti al riguardo". Da parte sua "a Rimini ci eravamo mossi in anticipo- puntualizza- incontrando scuole e trasporto pubblico per fare il punto aggiornato della situazione. Di qui l'auspicio: "Ora speriamo- conclude Morolli- che da Roma non si vanifichi quanto fatto con grande impegno e senso di responsabilità da parte dei territori, lasciando a piedi (è proprio il caso di dirlo) i nostri studenti, proprio ora che amministrazioni e scuole si sono attrezzate per riceverli in sicurezza".