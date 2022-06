Sarà una parata di big: al Tim Summer Hits attesi Achille Lauro, Biagio Antonacci, Elisa e Mahmood

Sarà la vera novità della Notte Rosa 2022. Si scaldano i motori per conoscere tutti i dettagli di Tim Summer Hits, il nuovo format dedicato alla musica che andrà in onda su Rai 2. E che vedrà due puntate registrate da Rimini, piazzale Fellini. Nelle date proprio della Notte Rosa, il 1° e il 2 luglio. Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare i nomi dei possibili ospiti, ed è una carrellata di big della musica che richiamerà in piazza migliaia e migliaia di riminesi e turisti. Sarà una messa in onda che si ispirerà molto al passato, quando il Festivalbar teneva milioni di spettatori incollati alla tv.

Secondo le prime indiscrezioni, in attesa dell’ufficialità del cast ufficiale di questo nuovo festival, sul palco al momento sono stati confermati Mika, Biagio Antonacci, Mahmood, Blanco, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Elisa, Fabrizio Moro, Marracash, Marco Mengoni, Ghali, Boomdabash, Takagi e Ketra. Ma è possibile che i big non saranno ripetuti in tutte le tappe: oltre a Rimini, il Tim Summer Hits raggiungerà anche Piazza del Popolo a Roma e Trieste. In tutto saranno sei appuntamenti.

Ciò che al momento è ufficiale sono i conduttori: a guidare il Tim Summer Hits saranno due volti noti di Rai 2 e Radio 2, Stefano De Martino e Andrea Delogu.