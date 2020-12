Rimini sfiora il Jackpot del Superenalotto con un "5" da 6mila euro

Festa a Rimini dopo il primo appuntamento settimanale del SuperEnalotto. Nel concorso di lunedì 7 dicembre, in anticipo di un giorno per la festività dell’Immacolata, nel comune romagnolo è stato centrato un "5" da 6.354,36 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria Eldorado in via dei Martiri 42. La caccia al "6", invece, riprenderà domani con un Jackpot da 75 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.