Rimini si riempie di eventi per il cuore dell'estate: ecco cosa propone la città la prossima settimana

Il mese di agosto a Rimini si apre all’insegna della musica nell’ambito degli appuntamenti ‘off’ del cartellone ‘La Terrazza della Dolce Vita” ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Sempre sul palco di piazzale Fellini, con il #Rimini live show di sabato 6 agosto, l’appuntamento è con le web star delle nuove generazioni come Grenbaud, Federica Carta, Mr. Rain, Thomas, Biondo, Holy, Federico Baroni, Emanuele Aloia, Rose Villain, Viola e il Dj Set Viviana Edera. A presentarli Andrea Prada che introdurrà anche gli youtuber LaSabri e Pika, nel loro Live show + Meet and greet previsto per venerdì 5 agosto. Appuntamenti che proseguiranno con un altro big della musica, Saturnino Celani, il bassista di Jovanotti, ma anche polistrumentista, compositore e produttore discografico, che lunedì 8 agosto si esibirà alle ore 21:30 con il suo dj set a ingresso gratuito in piazzale Fellini.

Domenica 7 agosto il sound dell’estate riminese continua con lo spettacolo musicale per sensibilizzare e prevenire gli incidenti stradali “Guida e basta” con ospiti del calibro di Dolcenera, Sandy Marton, Paolo Belli e la sua Big Band, il duo comico Dondarini e Dal Fiume e Maia Pia Timo, per una serata di spettacolo e insieme di riflessione sui rischi possibili di chi guida. Presentano Marco Senise e Sofia Bruscoli.

Dopo la meraviglia e il grande successo di pubblico delle prime due serate, torna “Peter Pan nei Giardini di Kensington”, lo spettacolo tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore, per spalancare gli occhi al sogno e viaggiare in un’epoca fuori dal tempo che lo studio Festi ha ideato per la città di Rimini. L’arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan tornano il venerdì e il sabato sera e nel week-end di Ferragosto nella piazza dei sogni, nel centro storico di Rimini per un grande spettacolo di luci, musica e coreografie volanti che trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente. In concomitanza degli spettacoli, il Fellini Museum e il PART Palazzi dell’Arte Rimini saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.

Sempre in centro storico, per la rassegna Percuotere La Mente, la sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, la corte degli Agostiniani ospita mercoledì 3 agosto, il concerto di José Gonzalez, nell’unica data italiana del suo tour: il musicista svedese di origine argentine, che ha raggiunto la celebrità in tutto il mondo, unisce la tradizione latina alle sonorità pop scandinave, mentre sabato 6 agosto la Banda Città di Rimini si esibisce nel tradizionale Concerto di mezza estate. Rimini non dimentica la solidarietà.

Al Parco degli Artisti, tra i vari appuntamenti, giovedì 4 agosto torna il tradizionale spettacolo promosso dalla Clinica Nuova Ricerca che racconterà lo ‘Strauss della Romagna’, per una serata dedicata a Secondo Casadei. Foto, aneddoti, video e ospiti per il ricordo di una leggenda della nostra terra. Sul palco Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento, i maestri di ballo del territorio, la prima violinista dell’orchestra Morricone Angela Benelli e il comico Giampiero Pizzol. Per la rassegna Comedy Park appuntamento invece martedì 2 agosto con Ruggero De I Timidi e venerdì 5 agosto Champions! Greatest Hits, il concerto che ripercorre le musiche di De Gregori, Fifth Dimension, G.Gaynor, Guns ‘n Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen e tanto altro.

In centro storico, all’Arena Francesca da Rimini, martedì 2 agosto va in scena un concerto di musica cubana con il gruppo cosmopolita Ruben Rojo y Pennabilli Social Club, mercoledì 3 il concerto di Sergio Casabianca e martedì 9 agosto il concerto ‘terapeutico’ di Thea Crudi, artista spirituale internazionale, cantante di Mantra, scrittrice, relatrice, yogini.

In spiaggia, domenica 7 agosto appuntamento all’alba, a Riminiterme, con Fleurs, un viaggio per recuperare l’essenza del capolavoro pubblicato nel 1999 da Franco Battiato, mentre continuano gli appuntamenti con Radio LatteMiele che trasmette da Rimini, con due programmi al giorno dal lunedì al venerdì e un contenitore la domenica mattina per tutto il mese di agosto.

Continuano fino al 10 agosto i salotti en plein air del tardo pomeriggio ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, nella terrazza del Grand Hotel di Rimini con tanti ospiti tra i personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del giornalismo e della cultura contemporanea (in allegato la locandina con il programma completo).

Diverse le mostre da non perdere legate al mondo felliniano, tra cui la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”, che il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor fino al 4 settembre con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Sempre al Palazzo del Fulgor è ospitata l’inedita mostra, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo Fellini forbidden, che resterà aperta fino al 6 novembre.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini, mentre il giovedì sera a Notturno d’Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.

Proseguono infine i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour, la Mostra mercato dell’artigianato handmade, Artigiani al Centro, e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.

Tra gli eventi e le attività sportive ospitate a Rimini nel corso della settimana, il Master Nazionale di bocce maschile e femminile, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce ai bagni Libra, e i micro-eventi sportivi, di foot volley, teqball, beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, professionisti e non, con Un mare di Sport.