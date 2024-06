Rimini si scopre attrattiva anche per chi ha bisogno di cure. Si tratta del cosiddetto nomadismo sanitario, "un fenomeno fondamentale per valutare il grado di efficienza di un sistema sanitario", spiega l'assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda. E per quanto riguarda il riminese si registra "un out coming basso" e un "in coming alto", per cui si "guarda con fiducia alla direzione della nostra sanità". In cifre, la mobilità passiva nel 2023 è stata pari 1.329 ricoveri a livello provinciale, quella attiva a 5.684 ricoveri in provincia e 3.480 nel presidio di Rimini. "In parole semplici- traduce Gianfreda- i riminesi restano, i non riminesi arrivano", per cui "la nostra sanità rappresenta un'eccellenza a livello nazionale". Il merito, prosegue Gianfreda, va a "un sistema sanitario ben strutturato e organizzato, capace di rispondere prontamente e adeguatamente alle esigenze dei pazienti". Anche grazie a un "alto livello di professionalità" del personale medico e infermieristico, e alle associazioni del terzo settore. Come Arop che ha recentemente celebrato i vent'anni di attività e ha realizzato un appartamento non distante dall'Infermi per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati per oncologia pediatrica trovando un ambiente accogliente e di supporto. A tutto ciò, prosegue l'assessore, si aggiunge l'iter di territorializzazione della medicina intorno al quale amministrazione comunale, in sinergia con l'Ausl, sta riprogrammando le attività sanitarie

La capacità di attrarre pazienti da altre regioni e di trattenere i residenti, tira le somme Gianfreda, è "un segno tangibile della qualità delle nostre strutture e dei nostri servizi, corroborati anche dal percorso di rafforzamento della medicina a vocazione territoriale, pilastro di questo processo di ulteriore potenziamento e innovazione della nostra sanità". L'auspicio è però che "ciascuna regione possa implementare e garantire un livello di assistenza sanitaria adeguata, così da limitare la necessità per gli individui di doversi spostare". Per questo, conclude Gianfreda, è "fondamentale che il governo centrale prenda un ruolo attivo e deciso nel supportare le amministrazioni regionali, avendo come bussola il concetto di eguaglianza.