Rimini sostiene l'allattamento, tutti in maglia bianca per il flash mob al Ponte di Tiberio

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento torna in Romagna il Flash Mob “Allattiamo insieme”, una iniziativa promossa per il decimo anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna e organizzata dai Dipartimenti Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Ausl Romagna in collaborazione con i Comuni, gli Enti locali, le Associazioni di volontariato del territorio, i Gruppi di sostegno e i progetti “Nati per leggere” e “Nati per la Musica”.

“Indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu!”. L’iniziativa si svolgerà sabato 1 ottobre a Cesena, Forlì e Rimini e sabato 8 ottobre a Faenza. Chiunque può partecipare, meglio se indossa una maglietta bianca, che è uno dei segni “di riconoscimento” della campagna. L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande.

Qui Rimini

Rimini, flash mob sabato 1 ottobre, dalle ore 10 alle 12, presso invaso Ponte Tiberio. (In caso di pioggia l’appuntamento di svolgerà sotto i portici di Piazza Cavour).

Gli altri eventi con un ciclo di incontri organizzati in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Rimini.

- martedì 4 ottobre ore 10.00 al Centro per le Famiglie di Rimini, Piazzetta dei Servi 1. “Parole di mamma” incontri dedicati a mamme in attesa e con bebè da 0 a 10 mesi. “La tua mamma torna presto” Affidare con fiducia il proprio bambino.

- giovedì 6 ottobre alle ore 9.30 al Centro per le Famiglie di Rimini, Piazzetta dei Servi 1. Incontro dedicato a genitori in attesa e con bebè fino ai 12 mesi - "Allattare un gioco di squadra" a cura dei formatori dell'Allattamento dell'Azienda USL della Romagna. Saranno presenti l'ostetrica del consultorio, la neonatologa ed il coordinatore infermieristico del rooming in.

- sabato 8 ottobre alle ore 10.00 al Centro per le Famiglie di Rimini, Piazzetta dei Servi 1. Per famiglie in attesa e con bebè fino a 12 mesi. "Le parole sono le prime coccole Accompagnare i bambini a scoprire il mondo attraverso i suoni e le parole.