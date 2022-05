La banda non demorde, nuovo tentativo di spaccata nella notte

Continua ad imperversare nel centro storico di Rimini, ma non solo, la banda delle spaccate che sta mettendo a segno una lunga serie di colpi. A finire nel mirino dei malviventi, nella notte tra domenica e lunedì, è stato il Birrodromo di via Clementini. I ladri, tuttavia, sono rimasti a bocca asciutta col colpo che non è andato a buon segno. Per il locale solo alcuni danni minimi che sono stati scoperti nella mattinata di lunedì. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri.