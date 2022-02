Rimini studia le isole di pannelli solari. "Potrebbero essere compatibili con la nostra costa"

Isole di pannelli solari con produzione di energia rinnovabile affiancata ad attività legate alla produzione ittica a basso impatto ambientale e compatibile con gli impianti stessi. Rimini spende una riflessione e immagina un progetto. A confermarlo è l'assessora alla transizione energetica e alla blue economy Anna Montini. "Queste isolette flottanti sono composte da insiemi di celle fotovoltaiche e hanno il vantaggio di offrire una maggiore produzione di energia potenziale, in quanto funzionano catturando non solo la luce del sole ma anche la luminosità che si crea di riflesso sullo specchio marino. Un progetto moderno ma consolidato, che potrebbe essere compatibile anche con la conformazione delle nostre coste e che apre anche a nuove prospettive".

L'assessora Montini aggiunge: "Le strade che portano alla transizione energetica possono incrociarsi con nuove forme di sviluppo per la blue economy, combinando la produzione di energia rinnovabile a quella di beni primari, anche nel nostro mare. La crisi energetica che stiamo attraversando, con le sue drammatiche conseguenze in termini di difficoltà di approvvigionamento e vertiginosi rincari dei costi, ha avuto almeno il merito di riaccendere in maniera decisa il dibattito rispetto alle strategie da adottare per promuovere l’autonomia energetica nei nostri territori, percorrendo vie alternative maggiormente sostenibili per l’ambiente, che non incidano sul paesaggio (quindi molto distanti dalla costa e anche oltre il limite delle acque territoriali) e che evitino emissioni di gas climalteranti".