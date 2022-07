Il nuovo lungomare di Rimini si colora di arcobaleno per il Summer Pride

E' partito alle 18.30 il corteo del Summer Pride di Rimini che, dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, è tornato sul rinnovato lungomare della città per ribadire i diritti del popolo Lgbt. In prima fila esponenti politici come la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti (Pd) che commenta l’interruzione dell’iter del ddl Zan: “Noi lo difendiamo”, dice. “Alla ripresa, dopo il 25 settembre, sarà una delle priorità della nostra agenda politica”, afferma facendo riferimento alla prossima legislatura. Accanto a lei la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini: “Questa è la nuova Rimini che proprio qualche giorno fa in Consiglio comunale ha votato a favore di un ordine del giorno che dichiara Rimini Città libera per le persone Lgbt. Se amare chi vogliamo è un diritto, rispettare chi amano gli altri è un dovere”. “Mancano ancora tanti diritti ma noi abbiamo ancora tantissima energia”, dichiara il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti. Lo scopo del Pride è “combattere con la nostra arma più potente, ovvero la felicità, il colore dei pride”, aggiunge. “Non permetteremo mai a questo paese di andare indietro sui diritti, si può andare solo avanti. Forza Rimini, siamo in 15 mila”.