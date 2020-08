Tamponi al Barrumba, tutti i lavoratori sono negativi: "Sicurezza e professionalità nel nostro locale"

Tampone negativo. Ottime notizie per i gestori del Barrumba, il noto locale sul lungomare Murri di Rimini. Infatti, tutto il personale è risultato negativo al coronavirus. I lavoratori si sono sottoposti al test dopo che nei giorni scorsi una cliente era risultata positiva. La donna, una dipendente dell’ospedale, era venuta a contatto con un paziente positivo, ed era stata a cena nel locale con familiari e amici. La donna aveva poi scoperto di aver contratto il virus e l’Ausl ha subito avviato un’indagine epidemiologica per ricostruire tutti i suoi contatti.

Il racconto della serata trascorsa al Barrumba ha fatto scattare a scopo precauzionale il tampone per tutti i dipendenti. I gestori martedì hanno pubblicato sulla pagina Facebook del locale la comunicazione della negatività dell’intero staff: "Con l’arrivo della Notte Rosa siamo felici di comunicarvi che, su invito dell’Ausl, ci siamo resi disponibili ad effettuare tamponi di controllo per tutto lo staff. Il risultato: Negativo per tutti! Sicurezza, professionalità, amore per i nostri clienti ed il nostro lavoro, questo è il Barrumba".