Gli amanti del fitness si incontrano alla Fiera, per Rimini Wellness attesi arrivi da tutto il mondo

RiminiWellness mostra i muscoli anche all’estero. All’edizione 2022 - dal 2 al 5 giugno prossimi, alla fiera di Rimini - sono previste delegazioni da Europa, Africa, Asia, Sud America, composte da operatori professionali delle filiere fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione. In particolare, alla kermesse di Italian Exhibition Group sono attesi buyer da paesi europei e mediterranei come Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Georgia, Lituania, Marocco, Montenegro, Polonia, Regno Unito, Irlanda, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia, ma anche da quelli extraeuropei: Corea del Sud, India, Etiopia, Perù, Sudafrica, Angola, Zambia, Vietnam, Messico, Kenya, Tailandia. RiminiWellness 2022 si prospetta dunque un’edizione dal carattere internazionale, grazie alla collaborazione con Ice Agenzia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla partnership con i regional advisor di Ieg. Una piattaforma di business internazionale, ma anche un luogo dove scoprire tendenze, ispirazioni, le novità di un settore all’insegna della ripartenza.

Da tutto il mondo per la Zumba

A RiminiWellness sarà organizzato l’evento della Zin Academy che prevede sessioni didattiche con i migliori presentatori Zumba di tutto il mondo, tra cui Beto il fondatore dello Zumba Fitness, per aiutare a portare la carriera di istruttore al livello successivo.

Atleti internazionali

Nella sezione dedicata al body building, arti marziali, cultura fisica e sport da combattimento, è in programma Riministeel Classic, la competizione aperta agli affiliati Ifbb (International Federation of Bodybuilding & Fitness), Ainbb con il Campionato Italiano Assoluto Mr & Miss Ainbb a cui partecipano atleti nazionali ed internazionali, Aa/Pro Icn World Cup con atleti provenienti da ogni parte del mondo.

I convegni

Tra gli appuntamenti in programma, Europe Active, Associazione europea per il fitness e l'attività fisica, in collaborazione con Anif Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness organizza il convegno “Una visione Europea per affrontare insieme il futuro del fitness”.

RiminiWellness fa parte di Ieg Wellness Network, le manifestazioni fieristiche di Italian Exhibition Group dedicate all’industry e dislocate nei diversi continenti dell’Asia (Dubai Active Industry, Dubai Active e Dubai Muscle Show), Europa (RiminiWellness), Nord America (Macs), Sud America (Btff).