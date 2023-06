Con Rimini Wellness la città si allena senza soste, in spiaggia la “Walk on the Beach” all'alba

È la nuova tendenza del benessere. Movimento, attività fisica e funzionale, per stare e sentirsi bene, all’aperto. Rimini Wellness segna la sua edizione con un fitto calendario di appuntamenti off salone: dalle prime ore del mattino alla serata. Ed è la personal trainer brasiliana Elen Souza, con il suo gruppo “Walk on the Beach”, e #teamelensouza ad aprire all’alba di sabato (3 giugno, ore 5,30) la terza giornata della manifestazione internazionale organizzata da Ieg dedicata al fitness e benessere, ma soprattutto Rimini Wellness Off vera novità di quest’anno.

La spiaggia di Rimini e il nuovo waterfront del Parco del Mare si trasformano così in una grande palestra a cielo aperto, con una special edition “Walk on the Beach”, aperto agli ospiti della fiera del wellness, ai turisti del ponte del 2 giugno e a tutti gli amanti dello sport riminesi.

L’obbiettivo del “movimento all’alba” è vivere la bellezza di Rimini, della sua spiaggia e del suo mare, tenendosi in forma. Un format nuovo che anche Visit Rimini sta promuovendo, cioè quello di una vacanza attiva, tutti i giorni dell’anno. Dopo un ora e mezzo di attività fisica: un tuffo tra le onde del nostro bel mare e colazione offerta dall'organizzazione. Il ritrovo è previsto per le 5,30 al Bagno Tiki 26 di Rimini Marina Centro.

L’evento è aperto a tutti gli sportivi ed è gratuito ma è richiesta l’iscrizione via Eventbrite. L’evento ha il patrocinio del Comune di Rimini – Assessorato allo Sport.