A Rimini Wellness due convegni sullo sport, tra i relatori parteciperà anche il ministro Andrea Abodi

L’appuntamento con Rimini Welness, che anche quest’anno dal 30 maggio al 2 giugno, convoglierà nella cittadina adriatica tutte le principali realtà dell'universo wellness, presentando al pubblico le ultime tendenze, le innovazioni, offrendo occasioni di formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport, sarà anche un momento di riflessione e di confronto sui temi che stanno più a cuore agli operatori del settore e a chi lavora nel mondo dello sport.

L’Anif (Associazione Nazionale Impianti Fitness), che vanta più di 700 centri sportivi associati, e che dal 1996 è impegnata nello sviluppo dell’attività sportiva e dell’esercizio fisico a tutto tondo, organizzerà in occasione di Rimini Wellness due convegni ai quali interverranno alcune dei più importanti autorità che operano nel mondo dello sport e del sociale, amministratori locali e addetti ai lavori, per una riflessione collettiva e qualificata su due temi che, in un momento di trasformazione dell’intero movimento, meritano attenzione e un dibattito attento.

"Questa edizione di RiminiWellness - sottolinea Giampaolo Duregon presidente di Anif - ci vede coinvolti su due temi molto importanti per la nostra associazione": lo sviluppo dei rapporti istituzionali e i progetti di diffusione dello sport come farmaco naturale. Il giovedì 30 infatti abbiamo organizzato un convegno per fare il punto della situazione sullo stato della Riforma e delle conseguenze nel prossimo futuro per tutti gli operatori e gli impianti sportivi italiani. Il venerdì 31 invece parleremo della prescrizione del farmaco esercizio fisico con un confronto aperto tra Regioni in merito alle Palestre della Salute, un format ormai esteso anche a piscine e impianti sportivi a tuttotondo che necessita di maggiore chiarezza e sostegno da parte delle amministrazioni locali e nazionali"

I due convegni

“La riforma applicata. Trasformiamola in sviluppo per il futuro”. Giovedì 30 maggio, a partire dalle 13.30.

Il convegno è un appuntamento istituzionale per fare il punto sullo sviluppo futuro della recente riforma dello sport, approfondendo le ultime novità e fornendo ulteriori dettagli.

Particolarmente qualificato il parterre dei relatori che prevede la partecipazione di esponenti di rilievo delle istituzioni sportive quali: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Massimiliano Atelli, Capo Gabinetto Ministero per lo Sport e i Giovani, Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paolo Barelli, Presidente FIN, Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo.

“Palestre della salute: stato dell’arte e proposte, le regioni a confronto “. Venerdì 31 Maggio, A Partire Dalle 10.30

Ad aprire il convegno sarà Giampaolo Duregon, Presidente di Anif, il quale esporrà le azioni intraprese dall’Associazione per rendere la Riforma il più possibile sostenibile da parte dei gestori dei centri sportivi. Il convegno vuole essere un momento di discussione confrontando le diverse esperienze regionali pubbliche e private per tracciare la strada verso un nuovo welfare.

Il parterre dei relatori prevede la partecipazione di esponenti di rilievo delle istituzioni sportive quali:

Giampaolo Duregon, Presidente ANIF Eurowellness, Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni, Elena Donazzan, Assessore Regione Veneto all’Istruzione Formazione Lavoro Pari Opportunità, Simona Ferro, Assessore Sport Regione Liguria, Luciano Dragonetti, Presidente MBA Mutua

Daniele Iacò, Presidente CISM, Federica Alberti, Direttore Wellness Foundation, Fabrizio Ferrara, Presidente Commissione Sport Assemblea Regionale Siciliana.