Rimini Wellness porta in Italia Hyrox, la nuova disciplina che sta rivoluzionando il mondo del fitness

La 17esima edizione di RiminiWellness non smette di sorprendere e si conferma come vero e proprio hub ricco di novità ad alto tasso adrenalinico. Infatti, quest’anno la manifestazione di IEG – Italian Exhibition Group, in scena dall’1 al 4 giugno 2023 in fiera e sulla riviera, ospiterà il debutto assoluto in Italia di Hyrox, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness. Pensata sia per gli sportivi alle prime armi, sia per gli atleti professionisti, Hyrox è una competizione di livello internazionale che combina alla perfezione forza, resistenza e determinazione. La gara – che si svolgerà a RiminiWellness nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno – ha un unico format, accessibile a chiunque, indipendentemente dal livello di forma fisica. Si inizia con 1km di corsa, a cui segue 1 allenamento funzionale, il tutto ripetuto per 8 volte e svolto in un grande spazio al coperto, creando un’atmosfera coinvolgente per tutti i partecipanti. Gli allenamenti sono un mix di workout funzionali che si alternano durante la competizione: dal SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e fino al Wall Balls.

Tutti gli atleti hanno un unico obiettivo, quello di completare lo stesso percorso a tempo, il tutto in base al proprio livello di partenza. Infatti, per essere alla portata di chiunque, Hyrox offre 4 diverse categorie di gara tra cui scegliere: Open, per una competizione impegnativa ma accessibile; Pro, per veri professionisti, con l’utilizzo di pesi più pesanti; Doppia, per affrontare la sfida in coppia, correndo assieme e dividendo il carico di lavoro degli esercizi; e infine Staffetta, pensata per coinvolgere amici e compagni di allenamento.