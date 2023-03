Rimini Wellness, speciali sconti sulla biglietteria per tutto aprile. Si lavora al "fuori salone" sulla Riviera

La primavera è ufficialmente entrata nel vivo e con le giornate che si allungano e i numerosi ponti dei prossimi mesi è giunto il momento di pensare a come sfruttare al meglio il proprio tempo libero. Per tutti gli appassionati di fitness, l’appuntamento imperdibile è RiminiWellness 2023, la manifestazione di Italian Exhibition Group che da sempre detta i principali trend dello sport e dello stare in forma, sia a livello nazionale, sia internazionale. La data da segnare in agenda è sempre la stessa, ovvero il lungo ponte che interessa il primo weekend di giugno, da giovedì 1 a domenica 4 giugno.

La promozione di primavera

Fino a fine aprile c’è un motivo in più per non lasciarsi sfuggire l’evento. Infatti, per godersi al massimo ogni momento di questa 17esima edizione fino a domenica 30 aprile è attiva una speciale promozione di primavera per acquistare il ticket 4 giorni a un prezzo vantaggioso, per dedicarsi o per regalare un weekend di totale divertimento. Tutte le info della speciale promozione di primavera sono su: https://www.riminiwellness.com/visitatori/info-visitatori/date-e-orari

RiminiWellness ancora più social

Quest’anno la manifestazione ospiterà per la prima volta il “Wellness Community Village”, un’area animata da tanti Influencer del mondo Fitness e Wellness. In particolare, Davide Campagna – meglio conosciuto come Cottoaldente – sarà il main ambassador on stage dell'edizione 2023. Sabato 3 giugno sarà il Tribù Reunion Day, il giorno in cui ogni anno la community di Cottoaldente si incontra nella vita reale. Inoltre, la squad dell'Influencer animerà il palco a lui dedicato durante tutti e quattro i giorni di fiera, coinvolgendo i visitatori in sessioni di allenamento, showcooking, approfondimenti su nutrizione e mindfullness. Un’occasione unica per allenarsi con Davide e interagire con i volti più amati dei social media.

Iniziative in fiera e sulla riviera

Il calendario eventi è già ricco di iniziative e novità, con i palchi dedicati alle lezioni dal vivo tenute dai personal trainer più famosi, che vedranno tra gli altri il ritorno del team di Zumba e delle discipline olistiche, con il consueto palinsesto di Pilates Junction e Yoga On Stage. Per chi, invece, è alla ricerca di un allenamento davvero adrenalinico, l’evento immancabile è l’ottava edizione di Italian Showdown, la più grande competizione sportiva in Europa riconosciuta e accreditata CrossFit pensata per chiunque abbia voglia di sfidare i propri limiti fisici.

Tuttavia, lo stile del wellness non si esaurirà in fiera. Infatti, RiminiWellness Off, la prima edizione del “fuorisalone” del benessere promosso da Ieg e Comune di Rimini, coinvolgerà l’intera città con un ricco palinsesto di iniziative.