“Riminiterme è un presidio sanitario", proseguono le attività all'interno della struttura

Riminiterme in quanto Centro Termale con Presidio Sanitario, prosegue regolarmente l’attività nel rispetto di quanto previsto dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono pertanto attivi tutti i servizi tra cui: visite mediche, cure termali che comprendono bagni, fanghi, cure inalatorie e per sordità rinogena, cure per vasculopatie, attività nelle piscine, centro di fisioterapia e riabilitazione e polimbulatorio con visite specialistiche ed esami diagnostici. Tutti i servizi sono erogati in sicurezza attraverso l’applicazione del protocollo “Terme Sicure” varato dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del contagio. “Riminiterme - ha spiegato il presidente dott. Luca Maria Ioli - è un presidio sanitario che mira alla salvaguardia della salute dei cittadini attraverso le proprietà delle acque termali e di mare utilizzate, del personale qualificato e dalla continua presenza di medici. Il DPCM riconferma e rafforza l'attività dei centri termali. Riminiterme è aperta in sicurezza.”

