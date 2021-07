Riminiwellness torna in presenza e prepara una super gara live di Crossfit

Riminiwellness torna ai padiglioni fieristici di Rimini accompagnata dalla più grande competizione sportiva in Europa riconosciuta e accreditata di CrossFit. L'accordo tra Italian Exhibition Group e Chimera Ssdrl porta in dote infatti, dal 24 al 26 settembre, "Italian Showdown", sesta edizione della tre giorni riconosciuta da CrossFit Llc. Con Italian Showdown, l'appuntamento di fine estate di RiminiWellness apre quindi le porte a un evento che nell'edizione 2021 segna il ritorno "live" della gara, dopo l'edizione online del 2020 che ha coinvolto oltre 1.500 atleti provenienti da 52 nazioni. L'evento si apre alla totalità di praticanti di ogni abilità, esperienza e capacità fisica con prove che si basano su diverse combinazioni di elementi atletici: sollevamento pesi e ginnastica a corpo libero, cardio ed endurance, per mettere alla prova i partecipanti su forza, velocità e resistenza. Per la giornata conclusiva si attende la spettacolare sfida finale tra gli ultimi cinque atleti rimasti in gara.