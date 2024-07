Rinforzi estivi, a Riccione operativi 29 giovanissimi Marescialli Allievi

Anche presso i Reparti della Compagnia Carabinieri di Riccione, sono giunti i giovanissimi Marescialli Allievi del 12° Corso, provenienti dalla Scuola Allievi Marescialli di Firenze. In questa maniera, si completa il quadro dei rinforzi (70 militari in totale) che l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del potenziamento estivo, ha assegnato esclusivamente al Comando Provinciale di Rimini, il cui territorio verrà interessato, in questi mesi, dal moltiplicarsi esponenziale degli eventi, delle presenze turistiche e, quindi, delle esigenze operative. In particolare, l’estate dell’area meridionale della provincia, da Riccione a Cattolica, si preannuncia movimentata, grazie al ricco panorama di offerta al turismo che, specialmente in questo 2024, sta rilanciando il nome della Perla Verde, in particolar modo tra i turisti della notte (basti pensare all’apertura dello Space a Riccione e ai numeri di presenze internazionali, che il locale sta richiamando).

Anche quest’anno, l’Arma dei Carabinieri si è fatta interprete delle necessità della cittadinanza e delle amministrazioni locali, sensibili e attente alle esigenze sociali connesse con il mantenimento della sicurezza pubblica, ed ha garantito i più consistenti contingenti di rinforzo ai Reparti costieri, in particolare alle Stazioni di Riccione e Misano Adriatico e alla Tenenza di Cattolica. I militari, giunti lo scorso lunedì, svolgeranno più di un mese di tirocinio pratico, trattenendosi fino alla metà di agosto 2024, presso le Stazioni di Riccione, Misano Adriatico, Coriano, Morciano di Romagna, Montescudo - Monte Colombo e presso la Tenenza di Cattolica. Costituiranno un supporto significativo per i Comandanti dei Reparti potenziati, andandosi ad inserire in una strategia di controllo del territorio rinforzata, con una maggiore frequenza ed un maggior numero di servizi esterni di pattuglie e controllo, per far fronte a tutte le emergenze estive. Allo stesso tempo, i tirocinanti potranno valorizzare e mettere in pratica le nozioni apprese presso l’Istituto di Formazione, ove completeranno il corso il prossimo anno, cimentandosi, nel frattempo, nello svolgimento di ogni tipologia di servizio operativo.

Al loro arrivo, i Marescialli Allievi, accompagnati dai rispettivi Comandanti di Stazione e Tenenza, sono stati ricevuti, presso la sede della Tenenza Carabinieri di Cattolica, dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, che ha rivolto loro un saluto ed un augurio di trarre il maggior giovamento possibile dall’esperienza del tirocinio. Nell’occasione, anche il Comandante della Compagnia di Riccione, Capitano Niccolò Rutigliano, ha esortato i giovani militari a sfruttare al massimo il periodo di tirocinio pratico, in previsione del futuro ed impegnativo ruolo centrale che ricopriranno in seno all’Arma dei Carabinieri, al termine del triennio formativo. Dalla seconda metà di agosto, è previsto l’arrivo di altrettanti militari per consentire la prosecuzione del rafforzamento della presenza dell’Arma sul territorio della Compagnia di Riccione, fino al termine della stagione estiva.