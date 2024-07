Rinforzi estivi, attivato l'ufficio della Polfer nella stazione di Riccione

Nella gionrata del 1 luglio 2024 la Polizia Ferroviaria riceverà i rinforzi che consentiranno di assicurare la vigilanza all’interno della stazione ferroviaria di Riccione sino al prossimo 1 settembre. L’avvio dell’attività è stato preceduto da una breve cerimonia di benedizione dei nuovi locali alla quale hanno partecipato il Prefetto della Provincia di Rimini dott.ssa Rosa Maria Padovano, il Questore dott.ssa Olimpia Abbate, il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna dott.ssa Annarita Santatonio, officiata dal Cappellano interprovinciale della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin.

Da quest’anno il personale della Polizia Ferroviaria e l’utenza, grazie ad un progetto di sicurezza cittadina che ha visto coinvolti tutti gli attori istituzionali ed in particolare il Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, la Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini e Rete Ferroviaria Italiana, troveranno un Ufficio di Polizia idoneo ed accogliente, che permetterà di operare in luoghi di lavoro consoni anche sotto il profilo della salubrità e della sicurezza. Gli uomini e le donne della Polizia Ferroviaria, come accade ormai da diversi anni, garantiranno per l’intera stagione estiva la sicurezza all’interno della stazione di Riccione che, come di consueto, vedrà aumentare considerevolmente il numero di treni e viaggiatori.