Rinforzi estivi, in arrivo 200 divise per un controllo più stretto sulla movida

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica emersa una forte preoccupazione per i fenomeni criminali che vedono protagonisti i minorenni

Presieduto dal Prefetto, si è riunito stamane il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, esteso, per il primo punto all’ordine del giorno, anche alla partecipazione di rappresentanti della Società Autostrade e dell’A.N.A.S. Casello autostradale “Rimini Sud”

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale riminese, il Prefetto ha invitato a fare il punto della situazione relativamente ai disagi che si sono verificati nell’area geografica limitrofa al casello autostradale di “Rimini Sud”. Il rappresentante della società concessionaria, ha comunicato che l’esecuzione dei lavori si è resa indifferibile ed urgente in seguito ad un sopralluogo ispettivo effettuato nel maggio scorso e che la chiusura del cantiere è prevista tra il 20 e il 22 giugno. Azioni congiunte di Polizia Stradale e Municipale, che renderanno più fluida la viabilità in alcuni snodi nevralgici, dovrebbero scongiurare per i prossimi giorni e fino alla chiusura del cantiere, l’insorgere di criticità.

Sul fronte dei rinforzi estivi, con una nota inoltrata al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza fin dallo scorso aprile, il Prefetto ha dettagliatamente corrisposto in ordine alle peculiarità della provincia di Rimini in relazione alla massiccia presenza di turisti in estate, alla riapertura dell’attività dell’Aeroporto Internazionale “F. Fellini” di Rimini-San Marino e alla consistente programmazione di eventi di richiamo su tutto il territorio. Il Ministero dell’Interno nell’accogliere le motivazioni descrittive delle specificità, ha annunciato che la provincia di Rimini risulterà essere destinataria di un consistente rafforzamento numerico a partire dalla metà del mese prossimo e fino agli inizi di settembre. Saranno perciò oltre 200 – tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – le unità che integreranno temporaneamente l’organico delle Forze dell’Ordine di questa provincia, alle quali si aggiungeranno anche altre 6 unità della Polizia Ferroviaria. Sempre a partire dal mese di luglio, grazie al progetto “Alto impatto” promosso dal Questore di Rimini, saranno aperti i Posti estivi della Polizia di Stato nei Comuni di Riccione e di Bellaria-Igea Marina.

L’attribuzione dei rinforzi estivi consentirà, naturalmente, una maggiore consistenza quantitativa del dispiegamento di uomini, ma in attesa dell’annunciato incremento, la fase di graduale “allentamento” delle misure anti-covid ha già comportato un ulteriore innalzamento del livello di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine che agiranno sia sul fronte della prevenzione generale che su quello dell’ordine pubblico. In particolare, verranno privilegiate le aree esposte al rischio di sovraffollamento, in quanto interessate da più intensi flussi di mobilità o dalla presenza di locali o esercizi aperti al pubblico, nonché le fasce orarie della c.d. “movida” e le giornate festive e prefestive. Dal giovedì e fino alla domenica sera, con il pieno coinvolgimento della Polizia Locale nell’attuazione dei dispositivi di controllo, soprattutto negli scenari urbani ove è ancor più incisivo tale impiego, già a partire da questo fine settimana verranno ulteriormente intensificati i servizi mirati e il monitoraggio di comportamenti difformi dal quadro regolatorio. Permane, comunque, la preoccupazione per le dinamiche di cui si rendono protagonisti giovani e giovanissimi, con particolare riguardo a questi ultimi per i quali viene richiesta un’azione d’intervento delicata e prudente.