Rinforzi estivi, in arrivo 330 divise per controllare il territorio

Sono circa 330 le unità in più assegnate alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) che nell’arco della stagione estiva, ormai alle porte, il Ministero dell’Interno ha attribuito alla provincia di Rimini. Già a partire dall’ultima settimana di maggio e fino a metà settembre – quindi con una estensione temporale rispetto ai precedenti anni – saranno operanti i primi arrivi, mentre maggiore concentrazione si registrerà nei mesi di luglio e di agosto. A tali presenze, attribuite per il periodo indicato, non mancheranno gli affiancamenti di ulteriori unità – soprattutto di natura specialistica – in correlazione agli eventi di maggiore richiamo.

"La provincia di Rimini - spiegano dalla Prefettura - incentrata su un’offerta turistico-culturale particolarmente consistente per quantità e qualità, non di rado persino con eventi concomitanti nello stesso ed in altri comuni, raggiunge infatti un picco assolutamente significativo in termini di presenze nella stagione estiva determinando anche una maggiore esigenza territoriale sul versante della prevenzione e della vigilanza. Esigenza che verrà fronteggiata non solo con il cospicuo incremento delle risorse umane assegnate a questo territorio, ma anche con le specialità e le specificità delle Forze dell’Ordine, tra le quali il reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, le Squadre di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri e i Reparti di Controllo Economico della Guardia di Finanza".

Sono, altresì, confermate le stesse unità attribuite lo scorso anno alla Polizia Stradale e a quella Ferroviaria che intensificheranno, nei rispettivi ambiti, le attività già ordinariamente disimpegnate e preziose per la sicurezza nelle diverse modalità di spostamento dei flussi turistici. ?Nel più ampio quadro della sicurezza partecipata, la cooperativa “Piacere spiaggia Rimini”, inoltre, assicurerà un servizio di vigilanza notturna sull’arenile, dalle ore 23.00 alle ore 6.00, ricorrendo all’impiego di guardie giurate a bordo di quad nel periodo 1 giugno-31 agosto.