Rinforzi estivi, in Questura arrivano 72 agenti. Il Sap: "Solo luglio e agosto, occorre un periodo più ampio"

Confermati i numeri dell’estate scorsa per i rinforzi estivi della Polizia di Stato. Saranno 72 gli operatori destinati al rinforzo della Questura e per le esigenze di Bellaria e Riccione, inoltre sono previste altre 8 unità tra Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale. A comunicarlo è il Sap, sindacato Autono di Polizia. Saranno operativi dai primi di luglio e si tratterranno fino a fine agosto.

Guardando il piano di potenziamento è palese l’attenzione posta alla provincia di Rimini che spicca al primo posto come invio di risorse. "Certamente è necessario un prolungamento del periodo di permanenza dei rinforzi quanto meno fino alla prima metà di settembre, quando, in riviera, sono presenti numerosi eventi di richiamo internazionale", sostiene il sindacato.

Il lavoro richiesto dalla riviera sotto tanti profili, prevenzione, gestione eventi, repressione dei reati, il controllo del web e dei reati informatici, la vigilanza stradale di frontiera e dello scalo ferroviario è in costante aumento "e le risorse non basterebbero mai", puntualizza il Sap.

"Nei prossimi anni peraltro andranno in pensione circa 80 operatori e si rende quanto mai necessario mantenere alta l’attenzione al fine di evitare una diminuzione di personale nel nostro territorio, molti reparti sono già oggi in difficoltà rispetto al moltiplicarsi del lavoro. Oltre alla Questura pensiamo alla Polizia Stradale con reparti sottorganico del 30% o la Sezione Operativa Per La Sicurezza Cibernetica (ex Polizia Postale) che combatte con una tipologia di reati in aumento esponenziale e che si trova da tempo sottorganico di quasi il 50%".