Rinnovamento tecnologico degli impianti fognari, al via importanti lavori sul lungomare

Prosegue il rinnovamento tecnologico degli impianti fognari da parte di Hera per rendere il sistema fognario riminese sempre più affidabile ed efficiente. Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto di sollevamento fognario denominato 4B, che si trova sul Lungomare Di Vittorio all’altezza del Bagno 66. L’impianto, costruito nel 1973 nell’ambito dei lavori relativi al primo progetto del sistema fognario di Rimini, è uno dei principali impianti fognari della città in quanto raccoglie le acque provenienti dalla fossa Colonnella I e dai sollevamenti Colonnella II e Rodella (che a loro volta sollevano le acque veicolate dalle omonime fosse) e li trasferisce verso la depurazione.

Dopo i lavori di manutenzione alle stazioni di sollevamento 1B (Parco Cervi) e 2B (Arco d’Augusto) rinnovate recentemente nell’ambito dei lavori del PSBO (Piano di Salvaguardia Balneazione Ottimizzato), i tecnici HERA sono già al lavoro per questo importante intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento 4B al fine di garantire la piena efficienza di funzionamento e scongiurare rotture nei prossimi mesi ed in particolare durante le prossime stagioni balneari.

I lavori prevedono la sostituzione delle pompe attualmente presenti con nuove pompe di ultima generazione, nuove tubazioni e valvole, il rifacimento completo dell’impianto elettrico ed il rinnovo del sistema di automazione e telecontrollo a distanza. La struttura che ospita l’impianto verrà riqualificata esternamente integrandosi con il progetto del Parco del mare, mentre le opere fanno parte del progetto PSBO. Dall’impianto di sollevamento 4b, infatti, partirà un collettore di grande diametro che porterà le acque a Bellariva nella grande vasca di prima pioggia che presto sarà realizzata su modello del Belvedere di piazzale Kennedy, eliminando di conseguenza lo scarico al bagno 66.

La multiutility ha condiviso con gli Enti di controllo il piano di lavoro relativo all’attivazione degli scarichi a mare. Si prevede infatti l’attivazione degli scarichi a mare limitatamente al periodo che va dall’ 11 marzo al 22 marzo 2024 lungo le fosse Colonnella I, Colonnella II e Rodella. Operazione che sarà opportunamente segnalata con idonea cartellonistica informativa. Hera assicura che le attività di cantiere verranno svolte con l’ausilio di più squadre operative in modo da limitare al massimo la durata dei lavori.