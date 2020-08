Rinnovate le attrezzature nel Palazzetto della Ginnastica della Polisportiva Celle

Si è completato in questi giorni il rinnovo dell'attrezzatura sportiva, denominata “buca paracadute”, realizzata nel Palazzetto della Ginnastica della Polisportiva Celle. Una struttura, fatta con cubi in gomma piuma ignifuga, per garantire il massimo della sicurezza agli atleti nell’atterraggio, dopo i salti con i volteggi dallo staggio o dalla pedana. Il ringraziamento, giunto da parte di Simone Grasso, Presidente della Polisportiva Celle, a nome di tutte le atlete e gli atleti della palestra, è stato rinnovato questa mattina, direttamente all’Assessore Gianluca Brasini, che è andato nel Palazzetto della Ginnastica della Polisportiva Celle per visionare la nova attrezzatura finanziata dal Comune di Rimini. Un finanziamento che rientra nel più articolato programma di interventi e misure per favorire l’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, di cui si è parlato recentemente anche nell’ambito della Consulta dello sport convocata lo scorso 30 luglio al Teatro Galli. Si ricorda che il Comune di Rimini ha in corso un investimento straordinario complessivo di 2 milioni e cinquecento mila euro.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.