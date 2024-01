Rinnovo dell'area produttiva, via libera alla riqualificazione dell’impresa Edilimpianti a San Bartolo

Il Piano urbanistico attuativo presentato dall’impresa Edilimpianti per la riqualificazione definitiva dello stabilimento di San Bartolo ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera della giunta comunale. Il Pua approvato consentirà a Edilimpianti di consolidare la propria attività rinnovando le strutture presenti nell’area produttiva situata tra le vie Andrea Costa, San Bartolo e Morigi, mentre l’amministrazione comunale ha ricevuto 223 mila euro tra oneri di urbanizzazione e monetizzazioni.

In dettaglio, il Piano urbanistico prevede la sistemazione definitiva dell’area produttiva con la realizzazione delle strutture necessarie all’impresa, in coerenza con le previsioni urbanistiche, azzerando la destinazione residenziale precedentemente in vigore per una parte dell’area interessata. L’intervento completa quelli già attuati negli scorsi anni – che avevano portato tra l’altro alla realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra via San Bartolo e via Morigi – rigenerando un sito produttivo attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici presenti e superando definitivamente le difficoltà di convivenza con i residenti del quartiere riscontrate in passato.