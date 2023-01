Rino Mini diventa attore in "Ristoratore in incognito", tra le comparse del film spunta Carlton Myers

Un film per raccontare genesi e storia dei locali Ferramenta di proprietà dell’imprenditore Rino Mini e attualmente dislocati a Santarcangelo, Rimini, San Marino. Si chiama “Ristoratore in incognito” il singolare docufilm presentato in anteprima lunedì sera (16 gennaio) presso la multisala Giometti del Centro Commerciale Le Befane di Rimini alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo come Claudio Cecchetto, Sara Zanier, Andrea Guerra, Samuele Sbrighi, Piero Maggiò, mentre Fabio De Luigi ha inviato un simpatico saluto video. Presente all’anteprima anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il grande campione di basket Carlton Myers, interprete di un cameo nella pellicola.

Sulla traccia del docu-reality Rai “Boss in incognito”, Rino Mini diventa l’attore di uno storytelling dedicato al mondo della ristorazione, con l’intento di comunicarlo e di viverlo in modo nuovo e originale: “Ritengo che il volto di questo settore e di come viene raccontato vada svecchiato – dichiara Rino Mini – pertanto ho voluto offrire un’alternativa più leggera e comica rispetto alla comunicazione consueta che, secondo me, si prende troppo sul serio. Credo che sia meglio ridere che raccontarsi in base ai soliti stereotipi, autoreferenziali e, molto spesso, non veritieri”.

La realizzazione e la condivisione della proiezione del docufilm hanno rappresentato un momento di team building aziendale particolarmente innovativo e coinvolgente, che ha gratificato quanti stanno lavorando con Rino Mini per la crescita e il miglioramento costante dell’offerta nei locali Ferramenta- Chesa de Vein. La proiezione ha registrato il tutto esaurito nella multisala alle Befane per un’anteprima riservata a ospiti, clienti, collaboratori, chef e camerieri, che hanno potuto seguire le performance del neo attore Rino Mini: travestito in vario modo, con la regia di Simone Felici, il video mostra le sue incursioni nei ristoranti di proprietà per scoprirne pregi, caratteristiche e possibili reazioni davanti agli imprevisti.

Al film faranno seguito cinque divertenti spot che traggono origine proprio da questo docu-film e che saranno proiettati nelle sale cinema Giometti.