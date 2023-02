Stroncato da un malore durante la passeggiata, ad accorgersi della vittima i passanti

Tragedia sul lungomare di Torre Pedrera, nella serata di martedì, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 64enne stroncato da un malore. L'uomo, un riminese, secondo quanto emerso stava passeggiando lungo viale San Salvador quando poco prima delle 21 si è sentito male davanti al Bagno 77 e si è accasciato a terra. A dare l'allarme alcuni passanti, che lo hanno trovato agonizzante, che hanno chiesto l'intervento de 118 con l'ambulanza e l'auto medicalizzata che si sono precipitati sul posto. I sanitari si sono prodigati nel tentativo di far ripartire il cuore del 64enne ma, alla fine, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso per cause naturali. Il via San Salvador, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.