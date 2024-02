Si riparano le strade della città, in agenda una lunga serie di interventi

Proseguono i lavori di bonifica delle strade di Riccione. A partire da questa settimana sono in programma alcuni interventi di bonifica degli asfalti ammalorati degli apparati radicali degli alberi che creano numerose criticità al manto stradale. I lavori hanno già interessato la zona nord della città in piazzale Annyka Brandi e viale Liguria, nel tratto da viale Portofino a viale Tagliamento, e la zona sud nel quartiere Fontanelle in viale Marsala, in prossimità dei civici 7 e 9 e all’intersezione con viale Sicilia.

Il programma degli interventi prosegue giovedì 8 con i lavori di ripristino in piazzale Martiri delle Foibe, il parcheggio adiacente alla sede municipale, per continuare la settimana prossima in diverse altre strade della città.

“I lavori sulle strade riccionesi, messi in cantiere dall’amministrazione comunale, prevedono interventi puntuali volti alla bonifica dei manti stradali, al miglioramento delle arterie cittadine e della sicurezza, oltre alla manutenzione e riqualificazione del decoro urbano”, argomenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.