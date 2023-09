Riparte la caccia e tra i cittadini divampa la polemica. "Spari vicino alle case, sembrava la guerra"

Proteste e polemiche nelle zone vicine al centro di Santarcangelo di Romagna per il via della stagione della caccia. Diversi cittadini hanno manifestato il proprio malumore anche attraverso i social, animando il dibattito in città. Nel giorno di apertura della caccia, alcuni cittadini lamentano di essere stati svegliati da spari nelle immediate vicinanze delle abitazioni. C’è anche chi denuncia di aver ritrovato dei pallini nel giardino di casa. Tutto è iniziato all’alba di domenica (3 settembre). E sui social, divampa la polemica: “Mi chiedo perché alla domenica non vanno a sparare dopo le 10,30, oppure alla sera alle giostre – scrive un cittadino tra le centinaia di messaggi -, così magari alla domenica alle 6,30 si dorme”. “Stamattina sembrava di essere in guerra”, proseguono le lamentele. E ancora: “Siamo stati svegliati alle 7 di mattina, sparavano nei campi vicini alle case”. E c’è chi risponde: “Invece di lamentarvi, datevi da fare perché venga abolita la caccia, visto che è permessa i cacciatori cacciano”.