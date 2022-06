Riparte il distaccamento estivo di vigili del fuoco di Bellaria, il 115 operativo fino a fine agosto

Si è tenuta nella mattinata di giovedì presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, alla presenza delle autorità – tra cui il Questore di Rimini Dott.ssa Rosanna Lavezzaro - e di una rappresentanza del mondo economico, politico e associativo, la cerimonia ufficiale di apertura del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco. Un momento simbolico e sempre vissuto con grande senso di vicinanza dalla comunità di Bellaria Igea Marina; importante precisare come il presidio sia già attivo da un mese: dal 1^ giugno a oggi è stato infatti aperto con orario 8.00 – 20.00, mentre da domani sino al 31 agosto sarà operativo 24 ore su 24.



“Il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha rinnovato per questo 2022 il proprio impegno, garantendo l’operatività di un distaccamento chiave per l’intero distretto che va dalla zona Nord della provincia di Rimini alle aree limitrofe della provincia di Forlì e Cesena. Una struttura che si trova una posizione altamente strategica e la cui attività rappresenta per noi un vero e proprio elemento di riequilibrio per il baricentro del sistema di soccorso sul territorio. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, la cui collaborazione è fondamentale per l'attivazione di un presidio la cui operatività contribuisce quindi, in maniera estremamente concreta, alla riduzione dei tempi di risposta per gli interventi di soccorso tecnico urgente”, ha spiegato il Comandante dei Vigili del Fuoco Piergiacomo Cancelliere.



Parole sottoscritte dal Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti: “Siamo lieti di riaccogliere sul nostro territorio le unità del Comando dei Vigili del Fuoco, e diamo il benvenuto al nuovo Comandante Cancelliere. Quella con il Comando è una partnership consolidata e che ci riempie di orgoglio, consapevoli dei numerosi interventi, senza dimenticare il presidio e l’attività ordinaria, che vedono protagonisti durante l’estate i Vigili del Fuoco di stanza a Bellaria Igea Marina: su un vasto territorio che esula i nostri confini comunali. Siamo particolarmente grati per l'estensione temporale, tutt’altro che banale o scontata, del servizio garantito nel nostro distaccamento. La presenza dei Vigili del Fuoco per tre mesi consecutivi, due dei quali in orario continuato h24, rappresenta per noi un traguardo prestigioso e testimonia l'ottima collaborazione instaurata tra il Comando dei Vigili del Fuoco e la nostra Amministrazione.”





Presso il distaccamento – struttura a cui si accede da via Ennio - sono impiegate cinque unità dei Vigili del Fuoco e sono due gli automezzi in dotazione, un’autopompaserbatoio e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi. Si ricorda che le richieste di soccorso tecnico urgente vanno effettuate tramite il numero di emergenza 115, al quale risponde la sala operativa della sede centrale di Rimini.